У Луцьку легковик протаранив три припарковані автівки

У Луцьку легковик протаранив три припарковані автівки
У Луцьку водійка в’їхала у три припарковані авто.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося вчора, 9 червня, у 55-му мікрорайоні.

Патрульні з’ясували, що водійка Lexus не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася безпечного бокового інтервалу та в’їхала у припарковані Mercedes-Benz, Renault Sandero та Ford Focus.

Автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.

На порушницю склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.


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Теги: Луцьк, ДТП
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