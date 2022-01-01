У Луцьку легковик протаранив три припарковані автівки





Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Це сталося вчора, 9 червня, у 55-му мікрорайоні.



Патрульні з’ясували, що водійка Lexus не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася безпечного бокового інтервалу та в’їхала у припарковані Mercedes-Benz, Renault Sandero та Ford Focus.



Автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.



На порушницю склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку водійка в’їхала у три припарковані авто.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Це сталося вчора, 9 червня, у 55-му мікрорайоні.Патрульні з’ясували, що водійка Lexus не була уважна, не стежила за дорожньою обстановкою, не дотрималася безпечного бокового інтервалу та в’їхала у припарковані Mercedes-Benz, Renault Sandero та Ford Focus.Автівки зазнали механічних пошкоджень із матеріальними збитками.На порушницю склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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