У центрі Луцька гурт «Оt Vinta» влаштує благодійний концерт





Про це повідомляє керівниця волонтерського центру допомоги ЗСУ «Ангар» Ольга Валянік.



Цього разу для лучан виступатиме гурт «Оt Vinta». Концерт відбудеться на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий вал.



«Під час концерту ви можете долучитися до збору коштів на 500 турнікетів. Мусимо зібрати 14 250 €, тому кожна гривня долучиться до важливої покупки!» - написала Валянік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 10 червня, у Луцьку на #angarmusicstage відбудеться черговий благодійний концерт, кошти з якого передадуть на потреби ЗСУ.Про це повідомляє керівниця волонтерського центру допомоги ЗСУ «Ангар»Цього разу для лучан виступатиме гурт «Оt Vinta». Концерт відбудеться на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий вал.«Під час концерту ви можете долучитися до збору коштів на 500 турнікетів. Мусимо зібрати 14 250 €, тому кожна гривня долучиться до важливої покупки!» - написала Валянік.

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