Електронна черга у сервісних центрах МВС знову працює
Сьогодні, 14:24
Сервісні центри МВС відновили роботу попереднього запису в електронну чергу. Тепер можна легше спланувати візит до державної установи.
Про це інформують у пресслужбі установи.
Запис здійснюється через функціонал на сайті “Запис в електронну чергу” “Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур”, - стверджують у Головному сервісному центрі МВС.
Запис на складання практичного іспиту з водіння можливий через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги.
Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур.
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Про це інформують у пресслужбі установи.
Запис здійснюється через функціонал на сайті “Запис в електронну чергу” “Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур”, - стверджують у Головному сервісному центрі МВС.
Запис на складання практичного іспиту з водіння можливий через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги.
Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур.
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