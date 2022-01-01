Електронна черга у сервісних центрах МВС знову працює

Сервісні центри МВС відновили роботу попереднього запису в електронну чергу. Тепер можна легше спланувати візит до державної установи.Про це інформують у пресслужбі установи.Запис здійснюється через функціонал на сайті “Запис в електронну чергу” “Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур”, - стверджують у Головному сервісному центрі МВС.Запис на складання практичного іспиту з водіння можливий через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги.Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур.