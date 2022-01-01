Електронна черга у сервісних центрах МВС знову працює

Електронна черга у сервісних центрах МВС знову працює
Сервісні центри МВС відновили роботу попереднього запису в електронну чергу. Тепер можна легше спланувати візит до державної установи.

Про це інформують у пресслужбі установи.

Запис здійснюється через функціонал на сайті “Запис в електронну чергу” “Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур”, - стверджують у Головному сервісному центрі МВС.

Запис на складання практичного іспиту з водіння можливий через термінал електронної черги, встановлений в приміщенні сервісного центру МВС. За його відсутності – в порядку живої черги.

Сервіс не працював з початку війни через постійні кібератаки сайтів державних структур.

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Теги: електронна черга МВС
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