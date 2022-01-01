У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО





Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Томашевич Тарас Леонідович, 26.06.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини.







Лучанин Масевич Юрій Іванович, 16.09.1978 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини.







Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 червня, попрощалися й провели в останню путь двох Героїв з Луцької громади.Про це повідомляє мер ЛуцькаЛучанин26.06.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини. Загинув 1 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.Лучанин, 16.09.1978 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини. Загинув 5 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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