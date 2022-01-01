У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО

У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 10 червня, попрощалися й провели в останню путь двох Героїв з Луцької громади.

Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Томашевич Тарас Леонідович, 26.06.1976 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини.
У Луцьку попрощалися із двома Героями. ФОТО

Загинув 1 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Лучанин Масевич Юрій Іванович, 16.09.1978 року народження був призваний на військову службу по мобілізації 26 лютого 2022 року до складу військової частини.

Загинув 5 червня 2022 року в районі населеного пункту Білогорівка Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

Інформаційне агентство ВолиньPost щиро співчуває рідним та близьким загиблих Героїв!

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Теги: Луцьк, похорон, Герої
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