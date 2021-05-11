У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку розпочалося справжнє спекотне літо. А разом із його приходом у багатьох містян з'являється бажання поплавати, щоб освіжитися.

Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця: річка Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівський ставок. На пляжах, на щастя, не лише гарно, а й безпечно, адже водойми традиційно перевірили. Порушення епідеміологічних норм у зразках води не виявили, а, отже, купатися можна.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


На обидвох пляжах – навіть у будні чимало людей. Палюче обіднє сонце містян аж ніяк не лякає, бо, кажуть, так швидше засмагнути. Утім наголошуємо, що вплив сонячного проміння шкідливий для здоров'я.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


Хтось під парасолею, хтось під «грибочком» засмагає, а хтось – на лавці, але місць у затінку вистачає, є і вільні.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


Всюди є смітники та роздягальні, тож суттєвої різниці у благоустрої між двома локаціями немає. Перевага Центрального – хіба у волейбольній сітці.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


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Хоч на пляжах – людно, а температура води, зокрема у Теремнівському ставку, становить 24 градуси, купатися наважуються не всі.

«Я прийшла позасмагати і просто полежати. Так добре тут, біля води. Може й скупнуся, але малечі не дозволю, бо, певно, ще не настільки тепло», – пояснює пані Дарина.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


А ось на сторожі безпеки відпочивальників – пильні плавці-рятувальники. Чоловіки сподіваються, що тих, кого доведеться рятувати, цьогоріч буде якнайменше.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


Також варто пам'ятати, що табличка «Межі водойми» – не декорація, а важлива заувага.

У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО


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Теги: Громадський пляж, Стир, Теремнівські ставки, Луцьк, парк імені Лесі Українки
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