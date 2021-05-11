У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО

Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця:та. На пляжах, на щастя, не лише гарно, а й безпечно, адже водойми традиційно перевірили. Порушення епідеміологічних норм у зразках води не виявили, а, отже, купатися можна.На обидвох пляжах – навіть у будні чимало людей. Палюче обіднє сонце містян аж ніяк не лякає, бо, кажуть, так швидше засмагнути. Утім наголошуємо, що вплив сонячного проміння шкідливий для здоров'я.Хтось під парасолею, хтось під «грибочком» засмагає, а хтось – на лавці, але місць у затінку вистачає, є і вільні.Всюди є смітники та роздягальні, тож суттєвої різниці у благоустрої між двома локаціями немає. Перевага Центрального – хіба у волейбольній сітці.Хоч на пляжах – людно, а температура води, зокрема у Теремнівському ставку, становить 24 градуси, купатися наважуються не всі.«Я прийшла позасмагати і просто полежати. Так добре тут, біля води. Може й скупнуся, але малечі не дозволю, бо, певно, ще не настільки тепло», – пояснює паніА ось на сторожі безпеки відпочивальників – пильні плавці-рятувальники. Чоловіки сподіваються, що тих, кого доведеться рятувати, цьогоріч буде якнайменше.Також варто пам'ятати, що табличка «Межі водойми» – не декорація, а важлива заувага.