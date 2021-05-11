У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У Луцьку розпочалося справжнє спекотне літо. А разом із його приходом у багатьох містян з'являється бажання поплавати, щоб освіжитися.
Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця: річка Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівський ставок. На пляжах, на щастя, не лише гарно, а й безпечно, адже водойми традиційно перевірили. Порушення епідеміологічних норм у зразках води не виявили, а, отже, купатися можна.
На обидвох пляжах – навіть у будні чимало людей. Палюче обіднє сонце містян аж ніяк не лякає, бо, кажуть, так швидше засмагнути. Утім наголошуємо, що вплив сонячного проміння шкідливий для здоров'я.
Хтось під парасолею, хтось під «грибочком» засмагає, а хтось – на лавці, але місць у затінку вистачає, є і вільні.
Всюди є смітники та роздягальні, тож суттєвої різниці у благоустрої між двома локаціями немає. Перевага Центрального – хіба у волейбольній сітці.
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Хоч на пляжах – людно, а температура води, зокрема у Теремнівському ставку, становить 24 градуси, купатися наважуються не всі.
«Я прийшла позасмагати і просто полежати. Так добре тут, біля води. Може й скупнуся, але малечі не дозволю, бо, певно, ще не настільки тепло», – пояснює пані Дарина.
А ось на сторожі безпеки відпочивальників – пильні плавці-рятувальники. Чоловіки сподіваються, що тих, кого доведеться рятувати, цьогоріч буде якнайменше.
Також варто пам'ятати, що табличка «Межі водойми» – не декорація, а важлива заувага.
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Цьогоріч сезон купання в обласному центрі стартував 1 червня. Для масового відпочинку лучан та гостей міста визначили, як і зазвичай, два місця: річка Стир (поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки) та Теремнівський ставок. На пляжах, на щастя, не лише гарно, а й безпечно, адже водойми традиційно перевірили. Порушення епідеміологічних норм у зразках води не виявили, а, отже, купатися можна.
На обидвох пляжах – навіть у будні чимало людей. Палюче обіднє сонце містян аж ніяк не лякає, бо, кажуть, так швидше засмагнути. Утім наголошуємо, що вплив сонячного проміння шкідливий для здоров'я.
Хтось під парасолею, хтось під «грибочком» засмагає, а хтось – на лавці, але місць у затінку вистачає, є і вільні.
Всюди є смітники та роздягальні, тож суттєвої різниці у благоустрої між двома локаціями немає. Перевага Центрального – хіба у волейбольній сітці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку стартував сезон басейнів: де і за скільки поплавати
Хоч на пляжах – людно, а температура води, зокрема у Теремнівському ставку, становить 24 градуси, купатися наважуються не всі.
«Я прийшла позасмагати і просто полежати. Так добре тут, біля води. Може й скупнуся, але малечі не дозволю, бо, певно, ще не настільки тепло», – пояснює пані Дарина.
А ось на сторожі безпеки відпочивальників – пильні плавці-рятувальники. Чоловіки сподіваються, що тих, кого доведеться рятувати, цьогоріч буде якнайменше.
Також варто пам'ятати, що табличка «Межі водойми» – не декорація, а важлива заувага.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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