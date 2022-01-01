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Росіяни обстріляли Харківщину: загинули двоє людей, п'ятнадцять – поранено

Росіяни обстріляли Харківщину: загинули двоє людей, п'ятнадцять – поранено
Минулої доби ворог знову тероризував населення Харкова та області обстрілами з артилерії та РСЗВ.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені.

У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка - 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У с. Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик.

На лінії зіткнення просування ворога не було. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. На Ізюмщині ворог поповнює запаси та перегруповує сили. Наші захисники продовжують завдавати окупантам відчутних втрат у живій силі і техніці. Україна переможе!

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Теги: Росія, Україна, війна
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