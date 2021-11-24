В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО





Про це розповіла Юлія Ковальчук.



Аби розмістити переселенців в інтернаті довелося доставляти додаткові ліжка.



"Укрупнили наші кімнати. Якщо люди проживали по 1 чи 2, то ми додатково доставляли ліжко, а то й два, аби розмістити наших гостей", – розповідає Юлія Ковальчук.



Юрій Клюнов – один із мешканців інтернату, якому довелося втікати від обстрілів. У Покровську він жив 12 років. Розповів, що йому там подобалося та коли почалася війна – було страшно.



"Почали снаряди літати. У нас в місті страшно було. Потім снаряд впав неподалік інтернату. І вибухова хвиля пішла по всьому районі. Там було неможливо", — говорить чоловік.



З початком війни у багатьох мешканців Горохівського психоневрологічного інтернату до їхнього діагнозу додалося почуття тривоги і страху, сказала психологиня Ірина Пундик. З її слів, зараз вони освоюють комплекс психоемоційного розвантаження.







Частина мешканців психоневрологічного інтернату допомагають військовим, передаючи власноруч зроблені роботи на передову, розказала директорка закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Горохівському психоневрологічному інтернаті зараз проживає 130 мешканців. Серед них – 15 переселенців, які приїхали на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату, що на Донеччині.Про це розповіла Суспільному директорка закладуАби розмістити переселенців в інтернаті довелося доставляти додаткові ліжка."Укрупнили наші кімнати. Якщо люди проживали по 1 чи 2, то ми додатково доставляли ліжко, а то й два, аби розмістити наших гостей", – розповідає Юлія Ковальчук.– один із мешканців інтернату, якому довелося втікати від обстрілів. У Покровську він жив 12 років. Розповів, що йому там подобалося та коли почалася війна – було страшно."Почали снаряди літати. У нас в місті страшно було. Потім снаряд впав неподалік інтернату. І вибухова хвиля пішла по всьому районі. Там було неможливо", — говорить чоловік.З початком війни у багатьох мешканців Горохівського психоневрологічного інтернату до їхнього діагнозу додалося почуття тривоги і страху, сказала психологиня Ірина Пундик. З її слів, зараз вони освоюють комплекс психоемоційного розвантаження.Частина мешканців психоневрологічного інтернату допомагають військовим, передаючи власноруч зроблені роботи на передову, розказала директорка закладу.

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