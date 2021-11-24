В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО

В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО
У Горохівському психоневрологічному інтернаті зараз проживає 130 мешканців. Серед них – 15 переселенців, які приїхали на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату, що на Донеччині.

Про це розповіла Суспільному директорка закладу Юлія Ковальчук.

Аби розмістити переселенців в інтернаті довелося доставляти додаткові ліжка.

"Укрупнили наші кімнати. Якщо люди проживали по 1 чи 2, то ми додатково доставляли ліжко, а то й два, аби розмістити наших гостей", – розповідає Юлія Ковальчук.
В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО

Юрій Клюнов – один із мешканців інтернату, якому довелося втікати від обстрілів. У Покровську він жив 12 років. Розповів, що йому там подобалося та коли почалася війна – було страшно.

"Почали снаряди літати. У нас в місті страшно було. Потім снаряд впав неподалік інтернату. І вибухова хвиля пішла по всьому районі. Там було неможливо", — говорить чоловік.
В психоневрологічному інтернаті на Волині живуть 15 переселенців. ВІДЕО

З початком війни у багатьох мешканців Горохівського психоневрологічного інтернату до їхнього діагнозу додалося почуття тривоги і страху, сказала психологиня Ірина Пундик. З її слів, зараз вони освоюють комплекс психоемоційного розвантаження.



Частина мешканців психоневрологічного інтернату допомагають військовим, передаючи власноруч зроблені роботи на передову, розказала директорка закладу.


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Теги: психоневрологічний інтернат, Горохів, переселенці
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