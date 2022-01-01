Мотострілецький підрозділ росіян в повному складі відмовився воювати після втрат на Харківщині, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Через втрати на Харківщині російський підрозділ у повному складі відмовився від участі у бойових діях.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
"Незважаючи на примусові заходи, що проводить командування окупаційних військ, і далі фіксуються відмови від участі в бойових діях підрозділів, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Стало відомо, що через втрати, отримані під час боїв з українськими захисниками в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у бойових діях", - йдеться в повідомленні.
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