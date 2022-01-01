На Донбасі ЗСУ знищили склад боєприпасів, 10 танків і техніку окупантів

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.Про це повідомляють в Угрупованні об’єднаних сил.Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. Станом на 21:00 на двох локаціях ще тривали бої.За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:• 10 танків;• 7 артилерійських систем;• 4 бойові броньовані машини;• 3 спеціальні броньовані автомобілі;• 4 одиниці автомобільної техніки;• 1 склад з боєприпасами.Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».