На Донбасі ЗСУ знищили склад боєприпасів, 10 танків і техніку окупантів

На Донбасі ЗСУ знищили склад боєприпасів, 10 танків і техніку окупантів
Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це повідомляють в Угрупованні об’єднаних сил.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію. В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. Станом на 21:00 на двох локаціях ще тривали бої.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

• 10 танків;
• 7 артилерійських систем;
• 4 бойові броньовані машини;
• 3 спеціальні броньовані автомобілі;
• 4 одиниці автомобільної техніки;
• 1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

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Теги: Україна, війна
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