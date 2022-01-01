Розповіли, що уповільнює постачання зброї в Україну





Про це розповіла в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр, - пише



"Кожна країна має свої можливості. Деякі з країн, які нам допомагають, ризикують взагалі власною безпекою. Дехто йде на великі жертви, щоб нам допомогти", - сказала вона.



Маляр додала, що Україна робить все можливе для того, щоб донести Заходу важливість важкого озброєння. За її словами, це допоможе перемогти президента РФ Володимира Путіна, і це важливо для всього світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна всіляко намагається пришвидшити постачання зброї для Збройних сил, але процеси уповільнюються через бюрократичні й політичні процеси.Про це розповіла в ефірі національного марафону заступниця міністра оборони, - пише "Газета ua". "Кожна країна має свої можливості. Деякі з країн, які нам допомагають, ризикують взагалі власною безпекою. Дехто йде на великі жертви, щоб нам допомогти", - сказала вона.Маляр додала, що Україна робить все можливе для того, щоб донести Заходу важливість важкого озброєння. За її словами, це допоможе перемогти президента РФ Володимира Путіна, і це важливо для всього світу.

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