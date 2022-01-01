Про сезон басейнів та кубок Kalush Orchestr: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня
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Щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку позитивних новин, тож далі - лише про добро.
Четвер, 9 червня
За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів
Двісті двохсотих орків за день. Для нас гарна новина, правда ж? Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:
особового складу - близько 31700 (+200);
танків - 1398 (+5);
бойових броньованих машин - 3438 (+9);
артилерійських систем - 711 (+8);
РСЗВ - 213 (+0);
засобів ППО - 96 (+0);
літаків - 212 (+0);
гелікоптерів - 178 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);
крилатих ракет - 125 (+0);
кораблів/катерів - 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);
спеціальної техніки - 53 (+0).
Майстерня у Луцьку безоплатно ремонтує автомобілі на фронт і адаптовує машини для воїнів з інвалідністю
Автомайстерню на вулиці Ковельській, що у Луцьку, знайти не важко. Про автомобільний клуб «Поршень Волині» знають усі місцеві. Та й немісцеві теж. Відремонтовані автівки або, як їх називає засновник робітні, «дітища» їздять вже дорогами не лише України, а й Сполучених Штатів Америки.
Як і раніше, до повномасштабної війни, майстри «Поршня Волині» адаптовують автомобілі для людей з інвалідністю. Але російське вторгнення дещо змістило акценти у роботі – тепер тут ще й безоплатно ремонтують авто для воїнів Збройних Сил України. Саме у цій майстерні рихтують несправні і пошкоджені авто перед тим, як знову відправити на фронт.
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У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році
Нові життя - завжди прекрасно. Особливо приємно усвідомлювати, що і в складний час народжуються сильні українці та українки. Цьогоріч у Волинському перинатальному центрі зареєстрували тисячу вагітних!
У Луцьку стартував сезон басейнів: де і за скільки поплавати
У Луцьку справжнє літо таки розпочалось. Надворі – спека, а це означає, що сезон купання – відкритий. І якщо в Криму чи Єгипті поплавати вдасться лише після перемоги, то завітати до місцевого басейну можна хоч сьогодні. До того ж, це чудова можливість зняти стрес і врешті відволіктися від негативних новин.
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Kalush Orchestra розповіли, хто придбав їхній кубок за 900 тисяч доларів
Мабуть, усім було цікаво дізнатися, хто таки той кубок придбав. Так ось, переможцем благодійного аукціону, запропонувавши за неї $900 тисяч, став CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.
Він оголосив, що готовий провести прямий ефір з Kalush Orchestra та ведучим Сергієм Притулою, де українці розкажуть про подальшу долю кубку і те, як він ще може допомогти державі.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку позитивних новин, тож далі - лише про добро.
Четвер, 9 червня
За минулу добу захисники України знищили 200 окупантів
Двісті двохсотих орків за день. Для нас гарна новина, правда ж? Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:
особового складу - близько 31700 (+200);
танків - 1398 (+5);
бойових броньованих машин - 3438 (+9);
артилерійських систем - 711 (+8);
РСЗВ - 213 (+0);
засобів ППО - 96 (+0);
літаків - 212 (+0);
гелікоптерів - 178 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);
крилатих ракет - 125 (+0);
кораблів/катерів - 13 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);
спеціальної техніки - 53 (+0).
Майстерня у Луцьку безоплатно ремонтує автомобілі на фронт і адаптовує машини для воїнів з інвалідністю
Автомайстерню на вулиці Ковельській, що у Луцьку, знайти не важко. Про автомобільний клуб «Поршень Волині» знають усі місцеві. Та й немісцеві теж. Відремонтовані автівки або, як їх називає засновник робітні, «дітища» їздять вже дорогами не лише України, а й Сполучених Штатів Америки.
Як і раніше, до повномасштабної війни, майстри «Поршня Волині» адаптовують автомобілі для людей з інвалідністю. Але російське вторгнення дещо змістило акценти у роботі – тепер тут ще й безоплатно ремонтують авто для воїнів Збройних Сил України. Саме у цій майстерні рихтують несправні і пошкоджені авто перед тим, як знову відправити на фронт.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
У Волинському перинатальному центрі зареєстрували 1000 вагітну в цьому році
Нові життя - завжди прекрасно. Особливо приємно усвідомлювати, що і в складний час народжуються сильні українці та українки. Цьогоріч у Волинському перинатальному центрі зареєстрували тисячу вагітних!
У Луцьку стартував сезон басейнів: де і за скільки поплавати
У Луцьку справжнє літо таки розпочалось. Надворі – спека, а це означає, що сезон купання – відкритий. І якщо в Криму чи Єгипті поплавати вдасться лише після перемоги, то завітати до місцевого басейну можна хоч сьогодні. До того ж, це чудова можливість зняти стрес і врешті відволіктися від негативних новин.
Аби переглянути фото та ціни, натисніть на заголовок
Kalush Orchestra розповіли, хто придбав їхній кубок за 900 тисяч доларів
Мабуть, усім було цікаво дізнатися, хто таки той кубок придбав. Так ось, переможцем благодійного аукціону, запропонувавши за неї $900 тисяч, став CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.
Він оголосив, що готовий провести прямий ефір з Kalush Orchestra та ведучим Сергієм Притулою, де українці розкажуть про подальшу долю кубку і те, як він ще може допомогти державі.
Чекаємо, поки напишемо головну добру новину - нашу перемогу! А поки дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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