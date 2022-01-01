Про сезон басейнів та кубок Kalush Orchestr: добрі новини від ВолиньPost за 9 червня

Щовечораготує підбірку позитивних новин, тож далі - лише про добро.Двісті двохсотих орків за день. Для нас гарна новина, правда ж? Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 червня орієнтовно склали:особового складу - близько 31700 (+200);танків - 1398 (+5);бойових броньованих машин - 3438 (+9);артилерійських систем - 711 (+8);РСЗВ - 213 (+0);засобів ППО - 96 (+0);літаків - 212 (+0);гелікоптерів - 178 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);крилатих ракет - 125 (+0);кораблів/катерів - 13 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);спеціальної техніки - 53 (+0).Автомайстерню на вулиці Ковельській, що у Луцьку, знайти не важко. Про автомобільний клуб «Поршень Волині» знають усі місцеві. Та й немісцеві теж. Відремонтовані автівки або, як їх називає засновник робітні, «дітища» їздять вже дорогами не лише України, а й Сполучених Штатів Америки.Як і раніше, до повномасштабної війни, майстри «Поршня Волині» адаптовують автомобілі для людей з інвалідністю. Але російське вторгнення дещо змістило акценти у роботі – тепер тут ще й безоплатно ремонтують авто для воїнів Збройних Сил України. Саме у цій майстерні рихтують несправні і пошкоджені авто перед тим, як знову відправити на фронт.Нові життя - завжди прекрасно. Особливо приємно усвідомлювати, що і в складний час народжуються сильні українці та українки. Цьогоріч у Волинському перинатальному центрі зареєстрували тисячу вагітних!У Луцьку справжнє літо таки розпочалось. Надворі – спека, а це означає, що сезон купання – відкритий. І якщо в Криму чи Єгипті поплавати вдасться лише після перемоги, то завітати до місцевого басейну можна хоч сьогодні. До того ж, це чудова можливість зняти стрес і врешті відволіктися від негативних новин.Мабуть, усім було цікаво дізнатися, хто таки той кубок придбав. Так ось, переможцем благодійного аукціону, запропонувавши за неї $900 тисяч, став CEO криптовалютної біржі WhiteBITВін оголосив, що готовий провести прямий ефір з Kalush Orchestra та ведучимде українці розкажуть про подальшу долю кубку і те, як він ще може допомогти державі.