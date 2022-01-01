Kalush Orchestra розповіли, хто придбав їхній кубок за 900 тисяч доларів

Kalush Orchestra розповіли, хто придбав їхній кубок за 900 тисяч доларів
Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra розкрили ім'я українця, який викупив їхній кубок за $900 тисяч. Ним виявився CEO криптовалютної біржі WhiteBIT Володимир Носов.

Про це співаки повідомили у своєму Телеграм-каналі.

Володимир Носов придбав статуетку кришталевого мікрофону в кінці травня цього року. Він став переможцем благодійного аукціону, запропонувавши за неї $900 тисяч, які гурт пообіцяв передати на потреби Збройних сил України.

Він оголосив, що готовий провести прямий ефір з Kalush Orchestra та ведучим Сергієм Притулою, де українці розкажуть про подальшу долю кубку і те, як він ще може допомогти державі.




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Теги: Носов, благодійний аукціон, кубок, Kalush Orchestra
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