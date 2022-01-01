Kalush Orchestra розповіли, хто придбав їхній кубок за 900 тисяч доларів

Kalush Orchestra розкрили ім'я українця, який Володимир Носов.



Про це співаки



Володимир Носов придбав статуетку кришталевого мікрофону в кінці травня цього року. Він став переможцем благодійного аукціону, запропонувавши за неї $900 тисяч, які гурт пообіцяв передати на потреби Збройних сил України.



Він оголосив, що готовий провести прямий ефір з Kalush Orchestra та ведучим Сергієм Притулою, де українці розкажуть про подальшу долю кубку і те, як він ще може допомогти державі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переможці Євробачення-2022розкрили ім'я українця, який викупив їхній кубок за $900 тисяч. Ним виявився CEO криптовалютної біржі WhiteBITПро це співаки повідомили у своєму Телеграм-каналі.Володимир Носов придбав статуетку кришталевого мікрофону в кінці травня цього року. Він став переможцем благодійного аукціону, запропонувавши за неї $900 тисяч, які гурт пообіцяв передати на потреби Збройних сил України.Він оголосив, що готовий провести прямий ефір з Kalush Orchestra та ведучим, де українці розкажуть про подальшу долю кубку і те, як він ще може допомогти державі.

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