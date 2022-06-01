З «Азовсталі» вийшли 2449 захисників, – розвідка





Про це розповідає



"Усі, хто вийшов із "Азовсталі" зараз перебувають в Оленівці (СІЗО в СМТ під Донецьком - ред.). Там 2449 наших людей", - каже співрозмовник.



У статті "Української правди" "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" йдеться, що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із "Азовсталі", і підготовка їх для обміну.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Усі 2449 людей, які вийшли із "Азовсталі", зараз перебувають у смт Оленівка на Донеччині.Про це розповідає "Українській правді" співрозмовник у розвідці."Усі, хто вийшов із "Азовсталі" зараз перебувають в Оленівці (СІЗО в СМТ під Донецьком - ред.). Там 2449 наших людей", - каже співрозмовник.У статті "Української правди" "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" йдеться, що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із "Азовсталі", і підготовка їх для обміну.

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