З «Азовсталі» вийшли 2449 захисників, – розвідка

З «Азовсталі» вийшли 2449 захисників, – розвідка
Усі 2449 людей, які вийшли із "Азовсталі", зараз перебувають у смт Оленівка на Донеччині.

Про це розповідає "Українській правді" співрозмовник у розвідці.

"Усі, хто вийшов із "Азовсталі" зараз перебувають в Оленівці (СІЗО в СМТ під Донецьком - ред.). Там 2449 наших людей", - каже співрозмовник.

У статті "Української правди" "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" йдеться, що домовленості з росіянами виявились конкретними та простими: бійці мають залишитись живі, ніяких тортур, окреме компактне утримання тих, хто вийшов із "Азовсталі", і підготовка їх для обміну.

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Теги: Азосвталь, захисники, розвідка
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