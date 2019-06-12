На заході України прогнозують аномальну спеку

На заході України прогнозують аномальну спеку
Цього літа в Україні очікуються аномально високі температури, особливо у західних областях.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух, пише УНІАН.

За її словами, протягом останніх десятиріч в Україні спостерігається тенденція до суттєвого підвищення температури повітря влітку, особливо максимальної, зростання дефіциту опадів, збільшення тривалості бездощового періоду та зростання інтенсивності конвективних явищ погоди – гроз, злив, граду, шквалу. Зростає і кількість спекотних днів, тропічних ночей, тривалість спекотного періоду.

«Очевидно що літо 2022 року не стане винятком», – каже фахівець. За її словами, на погоду влітку у північній півкулі, Європі та Україні суттєво впливатимуть процеси, що відбуваються в екваторіальних широтах Тихого океану, зокрема Ла-Ніньйо. Його вплив сприятиме більш спекотній і сухій погоді в Україні, ніж зазвичай.

«За даними NOAA (Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США), очікується, що найбільш аномальна температура може бути у західних областях України. У цьому ж регіоні можливий і дефіцит опадів, який посилить посуху, що відзначається уже зараз, та сприятиме зростанню пожежної небезпеки», – попередила вона.

Віра Балабух зазначила, що червень може бути на 1-2 градуси теплішим, порівняно з середніми багаторічними даними за останні 30 років, а температура повітря протягом місяця, ймовірно, відповідатиме типовому липню.

«Слід зазначити, що саме в липні в Україні спостерігається найвища температура повітря. Проте, цього року, такі ж температури, ймовірно, будуть характерними і для червня», – каже вона.

За словами фахівця, у червні також можливий і найбільший дефіцит опадів, особливо у західних та східних областях країни.

«У липні аномально високі температури на заході країни збережуться, а в серпні очікується, що температура повітря може відповідати кліматичній нормі, характерній для цього місяця, на всій території країни», – додала вона.

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Теги: погода, спека, синоптики, літо
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