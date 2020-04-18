Волинські митники викрили зловживання гуманітаркою на майже 9 мільйонів





Волинська митниця надіслала повідомлення до Нацполіції про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, разом із матеріалами перевірки декларацій про визнання товару гуманітарною допомогою, інформують на своїй сторінці у



У ході цієї перевірки встановили, що впродовж березня - травня цього року 7 волинських автоперевізників на замовлення рівненської організації здійснили 17 рейсів до Нідерландів. Від тамтешнього донора вони отримали загалом 208 тонн допомоги у вигляді продуктів харчування, тваринних кормів, сухих сумішей та засобів гігієни для дітей. Вартість товару становить майже 9 млн грн.



У спрощених митних деклараціях про його визнання гуманітарною допомогою вказувався один і той же благодійник, однак різні отримувачі та місця фактичної доставки.



На офіційні запити фахівців управління боротьби з контрабандою щодо підтвердження або спростування фактів, нідерландський донор підтвердив свою благодійну діяльність, а зазначені у деклараціях отримувачі відповіли, що "не володіють інформацією про отримання вантажів гуманітарної допомоги від цього відправника".



"Отож, тепер слово - за слідчими, що покликані розібратись у деталях справи. Що це було? Заволодіння чужим шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство, ст. 190 ККУ) чи незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ст. 201-2 ККУ)? Втім, обидві статті передбачають кримінальну відповідальність за скоєне", - йдеться у повідомленні митників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через МАПП "Ягодин" як гуманітарну допомогу везли 208 тонн харчів для дорослих, дітей і тварин, проте отримувачі вказали, що не володіють інформацією про ці вантажі.Волинська митниця надіслала повідомлення до Нацполіції про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, разом із матеріалами перевірки декларацій про визнання товару гуманітарною допомогою, інформують на своїй сторінці у Фейсбук У ході цієї перевірки встановили, що впродовж березня - травня цього року 7 волинських автоперевізників на замовлення рівненської організації здійснили 17 рейсів до Нідерландів. Від тамтешнього донора вони отримали загалом 208 тонн допомоги у вигляді продуктів харчування, тваринних кормів, сухих сумішей та засобів гігієни для дітей. Вартість товару становить майже 9 млн грн.У спрощених митних деклараціях про його визнання гуманітарною допомогою вказувався один і той же благодійник, однак різні отримувачі та місця фактичної доставки.На офіційні запити фахівців управління боротьби з контрабандою щодо підтвердження або спростування фактів, нідерландський донор підтвердив свою благодійну діяльність, а зазначені у деклараціях отримувачі відповіли, що "не володіють інформацією про отримання вантажів гуманітарної допомоги від цього відправника"."Отож, тепер слово - за слідчими, що покликані розібратись у деталях справи. Що це було? Заволодіння чужим шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство, ст. 190 ККУ) чи незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ст. 201-2 ККУ)? Втім, обидві статті передбачають кримінальну відповідальність за скоєне", - йдеться у повідомленні митників.

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