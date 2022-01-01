Луцьком від сьогодні їздить ще один тролейбус №3





Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.



"Для зручності доїзду до міського кладовища біля села Гаразджа та дачних масивів із завтрашнього дня, 9 червня, буде додано ще один тролейбус на міському маршруті 3 "Лісництво - с.Гаразджа (кладовище)", - йдеться у повідомленні відділу транспорту.



Нагадаємо, у Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а “Вересневе — Залізничний вокзал”.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 9 червня на тролейбусному маршруті №3 додали ще одну одиницю транспорту.Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради."Для зручності доїзду до міського кладовища біля села Гаразджа та дачних масивів із завтрашнього дня, 9 червня, буде додано ще один тролейбус на міському маршруті 3 "Лісництво - с.Гаразджа (кладовище)", - йдеться у повідомленні відділу транспорту.Нагадаємо,

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