Луцьком від сьогодні їздить ще один тролейбус №3

Луцьком від сьогодні їздить ще один тролейбус №3
З 9 червня на тролейбусному маршруті №3 додали ще одну одиницю транспорту.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.

"Для зручності доїзду до міського кладовища біля села Гаразджа та дачних масивів із завтрашнього дня, 9 червня, буде додано ще один тролейбус на міському маршруті 3 "Лісництво - с.Гаразджа (кладовище)", - йдеться у повідомленні відділу транспорту.

Нагадаємо, у Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а “Вересневе — Залізничний вокзал”.



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Теги: Луцьк, тролейбуси
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