Луцьком від сьогодні їздить ще один тролейбус №3
Сьогодні, 13:15
З 9 червня на тролейбусному маршруті №3 додали ще одну одиницю транспорту.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
"Для зручності доїзду до міського кладовища біля села Гаразджа та дачних масивів із завтрашнього дня, 9 червня, буде додано ще один тролейбус на міському маршруті 3 "Лісництво - с.Гаразджа (кладовище)", - йдеться у повідомленні відділу транспорту.
Нагадаємо, у Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а “Вересневе — Залізничний вокзал”.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
"Для зручності доїзду до міського кладовища біля села Гаразджа та дачних масивів із завтрашнього дня, 9 червня, буде додано ще один тролейбус на міському маршруті 3 "Лісництво - с.Гаразджа (кладовище)", - йдеться у повідомленні відділу транспорту.
Нагадаємо, у Луцьку відновили рух тролейбусів на маршрутах № 4 та № 4а “Вересневе — Залізничний вокзал”.
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