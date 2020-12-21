РФ поширює фейк про напад на Київ
Сьогодні, 18:04
Ворог намагається посіяти паніку серед мешканців звільнених територій – росія масово поширює недостовірну інформацію про нібито новий наступ на Київ.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Окупанти розсилають повідомлення в месенджерах із залякуваннями. У них стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Росії нібито знову спробують захопити Київську область з «висадкою десанту в Гостомелі».
Військові закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки такі заклики – це лише маніпуляції.
«Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації... Не піддавайтеся на провокації! ЗСУ уважно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Окупанти розсилають повідомлення в месенджерах із залякуваннями. У них стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Росії нібито знову спробують захопити Київську область з «висадкою десанту в Гостомелі».
Військові закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки такі заклики – це лише маніпуляції.
«Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації... Не піддавайтеся на провокації! ЗСУ уважно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої повторної зустрічі з російськими окупантами», - йдеться у повідомленні.
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