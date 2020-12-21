РФ поширює фейк про напад на Київ

РФ поширює фейк про напад на Київ
Ворог намагається посіяти паніку серед мешканців звільнених територій – росія масово поширює недостовірну інформацію про нібито новий наступ на Київ.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Окупанти розсилають повідомлення в месенджерах із залякуваннями. У них стверджується, що в період з 10 по 15 червня війська Росії нібито знову спробують захопити Київську область з «висадкою десанту в Гостомелі».

Військові закликали не піддаватися на провокації ворога, оскільки такі заклики – це лише маніпуляції.

«Ворог намагається посіяти паніку серед населення міст України, звільнених від окупації... Не піддавайтеся на провокації! ЗСУ уважно стежать за діями російської армії на кордонах, контролюють ситуацію і завжди готові до можливої ​​повторної зустрічі з російськими окупантами», - йдеться у повідомленні.

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Теги: РФ, напад, Київ, фейк, повідомлення
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