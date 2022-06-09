По Житомирщині вночі росіяни завдали удару з території Білорусі, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 16:27
Російські літаки вночі, 9 червня, завдали ракетного удару по території Житомирської області з території Білорусі.
Про це на брифінгу в Медіаціентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише LB.ua.
"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", – заявив Громов.
Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.
"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", – додав він.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив про те, що наразі ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.
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Про це на брифінгу в Медіаціентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише LB.ua.
"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", – заявив Громов.
Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.
"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", – додав він.
До слова, президент Володимир Зеленський заявив про те, що наразі ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.
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Коментарі 1
А відповісти слабо ,чи нема чим .
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