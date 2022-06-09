По Житомирщині вночі росіяни завдали удару з території Білорусі, – Генштаб ЗСУ





Про це на брифінгу в Медіаціентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише



"Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", – заявив Громов.



Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону.



"Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", – додав він.



До слова, президент Володимир Зеленський заявив про те, що наразі ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські літаки вночі, 9 червня, завдали ракетного удару по території Житомирської області з території Білорусі.Про це на брифінгу в Медіаціентрі Україна повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, пише LB.ua "Щодо напрямку Білорусі. Наступальних угруповань противника також там не створено. Але, наприклад, сьогодні з одного з аеродромів Республіки Білорусь противник, Збройні сили РФ, підняв свої літаки і завдав ракетного удару по території України", – заявив Громов.Він уточнив, що удар крилатою ракетою X-59 стався о 1:15 ночі по Житомирському регіону."Два літаки було залучено з району Мозиря, Гомельської області, Республіка Білорусь, аеродром Барановичі. Два літаки Су-34 та один літак Су-30", – додав він.До слова, президент Володимир Зеленський заявив про те, що наразі ризики повторного вторгнення з території Білорусі оцінюються як мінімальні.

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