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«Вони своїх розстрілювали самі» — жінка з «ДНР» розповіла про «агітацію» на контракт в ЗС РФ

«Вони своїх розстрілювали самі» — жінка з «ДНР» розповіла про «агітацію» на контракт в ЗС РФ
Подружжя з «ДНР» обговорюють «агітаційну кампанію» щодо підписання контрактів із ЗС РФ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

В перехопленій розмові жінка та чоловік з так званої «ДНР» обговорюють як саме «мобілізованих» з окупованих територій Донецької області «агітують» підписувати контракти із ЗС РФ.

Жінка розповідає про відвертий примус та навіть тортури:
«Приїхали агітатори. Один підписав одразу. Інших, які не погодились, примусили скласти зброю і вивезли в невідомому напрямку. Телефони не відповідають. Їх посадили на яму. Яма - це підвал. Сім «козлів» підписали потім. В обід підписали, передумали. По 230 тисяч обіцяли. І їх в той самий день на бойові (відправили на передову). Із сімох – чотири трьохсоті, один двохсотий».

Жінка переповідає розповідь своєї знайомої про практику попередніх років:
«Коли її чоловік був на контракті в 15-16 роках і коли пацани відмовлялись, складали зброю, вони своїх розстрілювали самі. Зараз почались переслідування. Вони видали закон. Зараз баб, які починають обурюватись, до 20 років засуджують».

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Теги: Росія, Україна, війна
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