«Вони своїх розстрілювали самі» — жінка з «ДНР» розповіла про «агітацію» на контракт в ЗС РФ





Про це повідомляє пресслужба



В перехопленій розмові жінка та чоловік з так званої «ДНР» обговорюють як саме «мобілізованих» з окупованих територій Донецької області «агітують» підписувати контракти із ЗС РФ.



Жінка розповідає про відвертий примус та навіть тортури:

«Приїхали агітатори. Один підписав одразу. Інших, які не погодились, примусили скласти зброю і вивезли в невідомому напрямку. Телефони не відповідають. Їх посадили на яму. Яма - це підвал. Сім «козлів» підписали потім. В обід підписали, передумали. По 230 тисяч обіцяли. І їх в той самий день на бойові (відправили на передову). Із сімох – чотири трьохсоті, один двохсотий».



Жінка переповідає розповідь своєї знайомої про практику попередніх років:

«Коли її чоловік був на контракті в 15-16 роках і коли пацани відмовлялись, складали зброю, вони своїх розстрілювали самі. Зараз почались переслідування. Вони видали закон. Зараз баб, які починають обурюватись, до 20 років засуджують».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подружжя з «ДНР» обговорюють «агітаційну кампанію» щодо підписання контрактів із ЗС РФ.Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України В перехопленій розмові жінка та чоловік з так званої «ДНР» обговорюють як саме «мобілізованих» з окупованих територій Донецької області «агітують» підписувати контракти із ЗС РФ.Жінка розповідає про відвертий примус та навіть тортури:«Приїхали агітатори. Один підписав одразу. Інших, які не погодились, примусили скласти зброю і вивезли в невідомому напрямку. Телефони не відповідають. Їх посадили на яму. Яма - це підвал. Сім «козлів» підписали потім. В обід підписали, передумали. По 230 тисяч обіцяли. І їх в той самий день на бойові (відправили на передову). Із сімох – чотири трьохсоті, один двохсотий».Жінка переповідає розповідь своєї знайомої про практику попередніх років:«Коли її чоловік був на контракті в 15-16 роках і коли пацани відмовлялись, складали зброю, вони своїх розстрілювали самі. Зараз почались переслідування. Вони видали закон. Зараз баб, які починають обурюватись, до 20 років засуджують».

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