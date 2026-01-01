130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці

Сергій Мовенко оприлюднив декларацію про доходи та майно.



З нового там — квартира за 2,7 мільйона гривень у Струмівці, яку посадовець придбав за компенсацію від держави. Але про все — по порядку



Сергій Мовенко родом із Луганської області. Кар’єру розпочав у кримінально-виконавчій службі, згодом працював у системі МВС та Нацполіції. Брав участь у бойових діях на сході України.



У 2020 році переїхав на Волинь, де швидко піднявся кар’єрними сходами. Спочатку був на посаді голови Маневицької районної адміністрації, а вже за кілька місяців став першим заступником голови ОДА Юрія Погуляйка. 1 листопада 2024 року він звільнений з Волинської ОВА за власним бажанням.



У 2025 році поїхав у столицю, де



Журналісти інтернет-видання



Нерухомість

У декларації Мовенко зазначив декілька об'єктів нерухомості своєї родини. Більшість з них були задекларовані минулі роки, однак є і суттєві зміни в матеріальному становищі.



Так у лютому 2025 року сім’я посадовця набула у власність квартиру площею 131,2 кв. м у селі Струмівка. На момент придбання її вартість становила понад 2,7 мільйона гривень. Нині житло перебуває у спільній сумісній власності із дружиною Крістіною та донькою Єлизаветою. Цікаво, що квартира була придбана на кошти, виділені Мовенку як компенсація.



Відповідно до декларації, гроші надійшли від Департаменту соціальної політики Луцької міської ради на підставі “Рішення комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, сувернітет та територіальну цілісність України про призначення грошової компенсації від 11.12.2024”. Саме в цій оселі і зареєстроване місце проживання Мовенка. Хоча нині сім’я мешкає в Києві, де орендує квартиру площею 71 кв. м.



Окрім цього, посадовець має право користування земельною ділянкою площею майже два гектари у селі Можняківка на Луганщині.



Решта нерухомості, згаданої у декларації, оформлена на дружину. Зокрема, їй належать нежитлові приміщення площею 222,7 кв. м. в Харкові. Також вона має по 50% у квартирі площею 67,9 кв. м та магазині площею 87,3 кв. м в Алчевську Луганської області. Окрім цього, у її користуванні перебуває земельна ділянка площею 200 кв. м в Алчевську, яка належить місцевій міській раді.



Дорогі авто, які офіційно належать іншим особам

Власними транспортними засобами сім'я Мовенків не володіє. Однак подружжя безоплатно користується двома авто, які офіційно належать іншим людям.



Це автомобіль Volkswagen Touareg 2020 року випуску, що перебуває у власності Володимира Бортника. А також Audi e-tron 2020 року випуску, яка зареєстрована на Оксану Митрофанюк.



Згідно з реєстром YouControl, фізичні особи-підприємці з такими іменами зареєстровані у місті Луцьку. У Оксани Митрофанюк навіть зазначено КВЕД 77.39 – Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. Однак яким чином власники погодилися безоплатно надати автомобілі для користування — невідомо, і можливо це стане предметом розгляду контролюючих органів.



Заробітна плата - близько 174 тисяч гривень на місяць?

Сергій Мовенко за сім місяців перебування на посаді голови Солом’янської РДА (призначений Указом Президента від 26 травня 2025 року) отримав понад 1 мільйон 200 тисяч гривень заробітної плати. Це близько 174 тисячі гривень на місяць.



Окрім цього, посадовець та його дружина отримували доходи від цінних паперів. Зокрема, сам Мовенко задекларував понад 47 тисяч гривень таких надходжень, а його дружина — 22 тисячі гривень.



Також у декларації вказано значні суми доходів від погашення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Йдеться про кошти, які держава повертає інвестору разом із відсотками після завершення строку дії облігацій. Так, упродовж минулого року Сергій Мовенко отримав від погашення ОВДП понад 560 тисяч гривень, тоді як його дружина 300 тисяч гривень.



Посадовець також вказав у декларації компанію дружини. Це ТОВ “Горожанин”, основним видом діяльності якого є обслуговування напоями. Однак її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю не зазначив.



Сотні тисяч гривень і десятки тисяч доларів готівкою та на рахунках

Сам Сергій Мовенко зберігає готівкою 100 тисяч гривень і 20 тисяч доларів США, а також має понад 145 тисяч гривень на банківських рахунках.



Його дружина Крістіна має значно більші накопичення: 250 тисяч гривень і 50 тисяч доларів США готівкою, а також понад 285 тисяч гривень на банківських рахунках.



Журналісти ВолиньPost вирішили звернутись із запитом до Луцької міської ради, щоб отримати такі дані:



скільки осіб із числа заявників (ВПО) отримали компенсацію на купівлю житла від Департаменту соціальної підтримки Луцької міської ради;

скільки ще перебуває на черзі;

яку загалом суму компенсацій надано у 2024 та 2025 роках.



Тож про результати повідомимо додатково.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію