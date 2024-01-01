Перший заступник Погуляйка звільнився з посади
Сьогодні, 13:46
Перший заступник голови Волинської ОВА Сергій Мовенко написав заяву про звільнення.
Про це misto.media повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада.
Перший заступник голови Волинської ОВА курував галузі освіти, житлово-комунального господарства та співпрацю з правоохоронними органами.
Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.
Довідково
Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.
Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 працював першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.
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Про це misto.media повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада.
Перший заступник голови Волинської ОВА курував галузі освіти, житлово-комунального господарства та співпрацю з правоохоронними органами.
Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.
Довідково
Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.
Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 працював першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.
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