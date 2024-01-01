Перший заступник Погуляйка звільнився з посади

Перший заступник Погуляйка звільнився з посади
Перший заступник голови Волинської ОВА Сергій Мовенко написав заяву про звільнення.

Про це misto.media повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада.

Перший заступник голови Волинської ОВА курував галузі освіти, житлово-комунального господарства та співпрацю з правоохоронними органами.

Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.

Довідково
Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.

Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 працював першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
Сьогодні, 14:14
Перший заступник Погуляйка звільнився з посади
Сьогодні, 13:46
В Ківерцях відкрили спортивний комплекс для правоохоронців та військових
Сьогодні, 13:40
Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Сьогодні, 13:10
Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G
Сьогодні, 12:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із 22-річним Героєм Борисом Леляком, який родом з окупованої Херсонщини
Сьогодні, 14:14
 0
Перший заступник Погуляйка звільнився з посади
Сьогодні, 13:46
 0
В Ківерцях відкрили спортивний комплекс для правоохоронців та військових
Сьогодні, 13:40
 0
Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Сьогодні, 13:10
 0
Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G
Сьогодні, 12:49
 0
Медіа
відео
1/8