Перший заступник Погуляйка звільнився з посади

Сергій Мовенко написав заяву про звільнення.



Про це



Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада.



Перший заступник голови Волинської ОВА курував галузі освіти, житлово-комунального господарства та співпрацю з правоохоронними органами.



Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.



Довідково

Сергій Мовенко народився 1 жовтня 1986 року у м. Перевальськ Луганської області. За освітою — спеціаліст з права.



Працював у Державній кримінально-виконавчій службі України, органах внутрішніх справ України, Національній поліції України, у липні — вересні 2020 року був заступником голови Маневицької РДА, з вересня 2020 працював першим заступником голови Волинської облдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший заступник голови Волинської ОВАнаписав заяву про звільнення.Про це misto.media повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.Він звільнений з посади за власним бажанням з 1 листопада.Перший заступник голови Волинської ОВА курував галузі освіти, житлово-комунального господарства та співпрацю з правоохоронними органами.Наразі невідомо, хто виконуватиме його обов’язки.

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