В Ківерцях відкрили спортивний комплекс для правоохоронців та військових

Вправа № 1: «Суданські ноші»

Вправа № 2: «Козацька засіка»

Вправа № 3: «Каменярі»

Вправа № 4: «Таєр фліп» (Кантування автошини)

У перші два дні листопада Ківерцівський центральний стадіон приймав гостей – представників команд силових відомств регіону.Правоохоронці, військові та ветерани змагалися в І обласному турнірі «Козацькі розваги», організованим Волинською обласною організацією ФСТ «Динамо» України спільно з Ківерцівською міською радою та Камінь-Каширським міським центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».Дійство було проведено з нагоди візначення 100-ї річниці з Дня заснування фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України та відкриття оновленого спортивного комплексу «Динамо-PowerAtletik» в місті Ківерці.Участь в заході взяли 5 команд силових відомств, військовослужбовців ЗСУ та ветеранів: команда Головного управління Національної поліції у Волинській області, команда Головного управління ДСНС України у Волинській області, команда військової частини 1141 Національної гвардії України в м. Луцьку, команда військовослужбовців ЗСУ «До перемоги» та команда ветеранів з однойменною назвою «Ветеран».«Люди в формі – рятувальники, поліцейські, військові – це приклад для наслідування для дітей та молоді! Це є Ваша величезна прерогатива, але й водночас – це величезна відповідальність! Дякуємо Вам за участь та правильний приклад здорового спортивного способу життя!» – звернувся до всіх присутніх головний організатор події, перший заступник голови Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» УкраїниОрганізатори подякували голові Ківерцівської міської радита всьому депутатському корпусу за підтримку в реалізації хорошої ініціативи – відкриття оновленого спортивного комплексу силових видів спорту «Динамо-PowerAtletik», на базі якого займатимуться члени товариства – працівники силових відомств, рятувальних та військових підрозділів, а також учасники бойових дій.«Ми дякуємо за велику пророблену роботу, дякуємо Вам усім за захист нашої землі, нашої неньки України! Наша мета – й надалі створювати всі необхідні умови для занять фізичною культурою та спортом для всіх груп населення!» – привітав усіх присутніх Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук.Спортивну залу силових видів спорту повністю оснащено всім необхідним за ініціативи місцевого Ківерцівського підприємцяУчасники змагалися в 4 вправах.Ноші, вагою 40 кг, на яких розміщена автомобільна шина вагою 165 кг стоїть на лінії «Старт-Фініш».За сигналом судді атлети беруть суданські ноші і виконують переміщення нош на відстань 20 м вперед, розвертаються та рухаються у зворотному напрямку таким самим способом. Для закінчення вправи атлети мають занести ноші за фінішну лінію повністю.Атлети мають право ставити снаряди на підлогу будь-яку кількість разів.Дві колоди (основа) довжиною 6 м розміщені паралельно на землі. На основі розміщуються 4 перешкод висотою 50 см, 70 см, 90 см, 110 см. Поперек основи лежить колода вагою 200 кг, яку треба буде переставляти.За сигналом судді атлети піднімають колоду, яка розташована поперек основи, за обидва боки, перекладають її через 4 перешкоди, що розташовані на основі. Перешкоди долаються послідовно від меншої до більшої. Після подолання кожної з перешкод колода має торкатися основи.Вправа закінчується після того, як колода буде перенесена через останню перешкоду. За недоторкання колодою основи штраф – 2 секунди.Від лінії «Старт-Фініш» на відстані 10 м розташовані 4 тумби висотою 125 см, біля кожної на землі знаходяться каміння вагою 70 кг, 80 кг, 90 кг.За сигналом судді обидва атлети стартують одночасно, добігають до місця розташування тумб та встановлюють на них каміння в довільній послідовності. Вправа закінчується тоді, коли останній атлет після встановлення каміння перетинає лінію «Старт-Фініш». Кожен атлет повинен покласти на тумби по два будь-яких камені (які саме – атлети визначають самостійно).Дві шини від вантажного автомобіля вагою 165 кг розташовуються на лінії «Старт».Атлети за сигналом судді кантують по одній шині (кожен – 5 разів вперед та 5 – у зворотному напрямку). Кантування фіксується при повному торканні площини шини до підлоги. Час на виконання вправи – 1 хвилина.При неможливості перекантувати шину відповідну кількість разів за відведений час, результатом вважається кількість виконаних кантувань.Окремим видом програми були змагання з перетягування линви. В цьому виді програми перемогла команда ветеранів, друге місце посіла команда «До перемоги» ЗСУ, а бронзові нагороди вибороли рятувальники ДСНС.В загальнокомандному заліку призові місця розподілилися наступним чином:1 місце – команда ЗСУ «Шлях до перемоги»2 місце – команда ДСНС «Рятувальник»3 місце – команда ГУНП «Форсаж»