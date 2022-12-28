Стало відомо, які міста першими запустять мережу 5G





Про це йдеться у тексті



Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька співрозмовників ЕП на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.



У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.



Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто.



"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.



Уряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Першим місто, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів, а якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт масштабують на Київ і Одесу.Про це йдеться у тексті ЕП Так, одразу після повідомлення про початок тестування 5G у пілотному режимі, декілька співрозмовників ЕП на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться це тестування, стане Львів.У випадку, якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу.Говорити про повноцінний запуск мережі у згаданих містах зарано. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях, а не охоплюватиме все місто."Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G", – пояснює телекомунікаційний експертУряд ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і в трьох містах України запускає тестування мережі 5G.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію