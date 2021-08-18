Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Сьогодні, 13:10
Троє спортсменів з Ковеля у складі команди національної збірної України стали чемпіонами світу з веслування на човнах "Дракон".
Про це пише Суспільне.
Світова першість відбулася у Філіппінах, повідомили 4 листопада у Департаменті культури, молоді та спорту на Волині.
До національної збірної увійшли та вибороли "золото" ковельчани: Віктор Свиридюк, Сергій Семенюк та капітан команди Дмитро Назарук.
Як зазначили в обласному департаменті, на турнірі у Філіппінах за першість змагалися 29 країн з різних континентів.
Також збірна України завоювала ліцензію на Всесвітні ігри-2025, які відбудуться 2026 року у Китаї.
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Про це пише Суспільне.
Світова першість відбулася у Філіппінах, повідомили 4 листопада у Департаменті культури, молоді та спорту на Волині.
До національної збірної увійшли та вибороли "золото" ковельчани: Віктор Свиридюк, Сергій Семенюк та капітан команди Дмитро Назарук.
Як зазначили в обласному департаменті, на турнірі у Філіппінах за першість змагалися 29 країн з різних континентів.
Також збірна України завоювала ліцензію на Всесвітні ігри-2025, які відбудуться 2026 року у Китаї.
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