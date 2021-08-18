Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»





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Світова першість відбулася у Філіппінах, повідомили 4 листопада у Департаменті культури, молоді та спорту на Волині.



До національної збірної увійшли та вибороли "золото" ковельчани: Віктор Свиридюк, Сергій Семенюк та капітан команди Дмитро Назарук.



Як зазначили в обласному департаменті, на турнірі у Філіппінах за першість змагалися 29 країн з різних континентів.



Також збірна України завоювала ліцензію на Всесвітні ігри-2025, які відбудуться 2026 року у Китаї.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє спортсменів з Ковеля у складі команди національної збірної України стали чемпіонами світу з веслування на човнах "Дракон".Про це пише Суспільне Світова першість відбулася у Філіппінах, повідомили 4 листопада у Департаменті культури, молоді та спорту на Волині.До національної збірної увійшли та вибороли "золото" ковельчани: Віктор Свиридюк, Сергій Семенюк та капітан команди Дмитро Назарук.Як зазначили в обласному департаменті, на турнірі у Філіппінах за першість змагалися 29 країн з різних континентів.Також збірна України завоювала ліцензію на Всесвітні ігри-2025, які відбудуться 2026 року у Китаї.

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