Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»

Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Троє спортсменів з Ковеля у складі команди національної збірної України стали чемпіонами світу з веслування на човнах "Дракон".

Про це пише Суспільне.

Світова першість відбулася у Філіппінах, повідомили 4 листопада у Департаменті культури, молоді та спорту на Волині.

До національної збірної увійшли та вибороли "золото" ковельчани: Віктор Свиридюк, Сергій Семенюк та капітан команди Дмитро Назарук.

Як зазначили в обласному департаменті, на турнірі у Філіппінах за першість змагалися 29 країн з різних континентів.

Також збірна України завоювала ліцензію на Всесвітні ігри-2025, які відбудуться 2026 року у Китаї.
Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»
Троє волинян у складі збірної стали чемпіонами світу з веслування на «Драконах»

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Теги: волиняни, спортсмени
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