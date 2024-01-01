Відійшов у засвіти Герой з Волині Микола Аршулік

Микола Аршулік.



Про це



"Воїн мужньо боронив рідну землю від ворога. Однак, на жаль, доля невблаганна. На теренах малої батьківщини оголошена тижнева жалоба.

Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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