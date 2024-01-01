Відійшов у засвіти Герой з Волині Микола Аршулік

Відійшов у засвіти Герой з Волині Микола Аршулік
Відійшов у засвіти житель Маневицької громади Микола Аршулік.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

"Воїн мужньо боронив рідну землю від ворога. Однак, на жаль, доля невблаганна. На теренах малої батьківщини оголошена тижнева жалоба.
Світла пам'ять Герою. Співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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