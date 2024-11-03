Разом воювали, разом «На щиті»: на фронті загинули медикиня 3-ї ОШБр та її коханий
Сьогодні, 11:14
На війні загинули медикиня 3 окремої штурмової бригади, сержантка Валентина Нагорна (Валькірія) та її хлопець, бієць цієї ж бригади Данило "Берсерк" Ляшкевич.
Про це пише "Новинарня", а також повідомили керівниця медслужби 3 ОШБр Вікторія Ковач і волонтерка Лілія Матвеєва. Копач поділилася спогадами про Валентину:
"24 лютого ми спали з тобою на одному маті в одній зі шкіл Києва, куди ти прийшла на війну. У травні 2022 на півдні ти переконувала, що не зможеш заснути, коли хтось хропе, але чудово спала під огидну сирену, яка вила всередину приміщення. Під хропіння ти теж спала. В підвалах, блінжадах, кімнатах і ямах. Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка, як ніхто, знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі".
"Разом воювали, разом кохали, разом «на щиті»... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", – написала Матвеєва.
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Про це пише "Новинарня", а також повідомили керівниця медслужби 3 ОШБр Вікторія Ковач і волонтерка Лілія Матвеєва. Копач поділилася спогадами про Валентину:
"24 лютого ми спали з тобою на одному маті в одній зі шкіл Києва, куди ти прийшла на війну. У травні 2022 на півдні ти переконувала, що не зможеш заснути, коли хтось хропе, але чудово спала під огидну сирену, яка вила всередину приміщення. Під хропіння ти теж спала. В підвалах, блінжадах, кімнатах і ямах. Зі всім моїм скепсисом щодо відсутності медичної освіти у тебе, у 2022 році ти довела, що можеш і будеш. Біотехнолог і майстер манікюру, яка, як ніхто, знала ціну життя і смерті. Тобі підкорялися штанга і життя людей на стабі".
"Разом воювали, разом кохали, разом «на щиті»... Хай ваші душі будуть завжди разом. Навіки в строю! Валькірія та Берсерк", – написала Матвеєва.
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