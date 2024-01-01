48-річний волинянин прийшов до знайомого та погрожував йому гранатою

Ківерцівські слідчі повідомили волинянину про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Підозрюваний, 48-річний житель Камінь-Каширського району, прийшов до знайомого, 26-річного жителя Луцького району, та під час побутового конфлікту погрожував йому предметом, схожим на гранату.Після конфлікту зловмисник ножем наніс постраждалому незначні тілесні ушкодження, залишив місце інциденту.Для з’ясування усіх обставин на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-вибухотехніки.Небезпечний предмет, гранату РГД-5 із запалом, вилучили та направили на дослідження.Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.