48-річний волинянин прийшов до знайомого та погрожував йому гранатою

48-річний волинянин прийшов до знайомого та погрожував йому гранатою
Ківерцівські слідчі повідомили волинянину про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Підозрюваний, 48-річний житель Камінь-Каширського району, прийшов до знайомого, 26-річного жителя Луцького району, та під час побутового конфлікту погрожував йому предметом, схожим на гранату.

Після конфлікту зловмисник ножем наніс постраждалому незначні тілесні ушкодження, залишив місце інциденту.

Для з’ясування усіх обставин на вказану адресу прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти-вибухотехніки.

Небезпечний предмет, гранату РГД-5 із запалом, вилучили та направили на дослідження.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянин, граната, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
48-річний волинянин прийшов до знайомого та погрожував йому гранатою
Сьогодні, 10:10
Найбільша кількість зіткнень із ворогом зберігається на Покровському і Курахівському напрямку, - Генштаб
Сьогодні, 09:51
Захисники вночі збили 50 російських ударних дронів
Сьогодні, 09:10
Соціальна робітниця з Волині 12 років піклується про одиноких пенсіонерів
Сьогодні, 08:20
На Волині мобілізували священника УПЦ МП
Сьогодні, 07:14
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей Судитимуть волинянина, який кинув гранату в двох людей
01 листопад, 14:48
На Волині зник безвісти 37-річний чоловік На Волині зник безвісти 37-річний чоловік
21 жовтень, 10:18
Судитимуть волинянина, який стріляв у рідних і поліцію Судитимуть волинянина, який стріляв у рідних і поліцію
18 жовтень, 14:42
На Волині у 36-річного дебошира вдома знайшли набої та вибухівку На Волині у 36-річного дебошира вдома знайшли набої та вибухівку
08 жовтень, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
48-річний волинянин прийшов до знайомого та погрожував йому гранатою
Сьогодні, 10:10
 0
Найбільша кількість зіткнень із ворогом зберігається на Покровському і Курахівському напрямку, - Генштаб
Сьогодні, 09:51
 0
Яке взуття від Sandalini купити зараз, щоб бути в тренді наступної весни
Сьогодні, 09:40
 0
Захисники вночі збили 50 російських ударних дронів
Сьогодні, 09:10
 0
Соціальна робітниця з Волині 12 років піклується про одиноких пенсіонерів
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8