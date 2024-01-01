Найбільша кількість зіткнень із ворогом зберігається на Покровському і Курахівському напрямку, - Генштаб

Найбільша кількість зіткнень із ворогом зберігається на Покровському і Курахівському напрямку, - Генштаб
Розпочалась дев’ятсот вісімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулось 169 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням п’яти ракет, а також 90 авіаційних ударів, зокрема скинув 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив понад 4400 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1564 дрони-камікадзе.

Ворог завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Харків, Рублене, Питомник, Окіп, Козача Лопань, Муравське, Ковалі, Костянтинівка, Макариха, Зрубанка, Ківшарівка, Богуславка, Мала Данилівка, Сенькове, Надія, Твердохлібове, Терни, Ямполівка, Сіверськ, Міньківка, Баранівка, Воздвиженка, Іллінка, Велика Новосілка, Макарівка, Білогір’я, Юрківка, Новоданилівка та Мала Токмачка.

Трьох ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника завдали за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж уражено три артилерійські системи та оперативно-тактичний ракетний комплекс.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 16. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

Авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Торецьк, Дружба, Петрівка та Диліївка на Торецькому напрямку, до того ж ворог чотири рази намагався просунутися вперед у районі Торецька.

27 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променя, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Іллінки, Острівського, Дальнього, Антонівки та Катеринівки окупанти 27 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Дванадцять атак противника зупинили наші оборонці в районі Трудового, що на Времівському напрямку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку загарбники тричі безрезультатно атакували позиції наших військ.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав двадцять вісім авіаударів, застосувавши 40 керованих авіабомб, також українські захисники відбили тринадцять ворожих атак.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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