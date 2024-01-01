Захисники вночі збили 50 російських ударних дронів





Про це повідомили Повітряні сили.



Ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська область Росії). Також атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.



Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.



27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 4 листопада протиповітряна оброна збила 50 ворожих ударних безпілотників у 9 областях України.Про це повідомили Повітряні сили.Ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська область Росії). Також атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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