Захисники вночі збили 50 російських ударних дронів

Захисники вночі збили 50 російських ударних дронів
У ніч на 4 листопада протиповітряна оброна збила 50 ворожих ударних безпілотників у 9 областях України.

Про це повідомили Повітряні сили.

Ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська область Росії). Також атакував керованими авіабомбами Харківщину та запустив по Україні 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 50-ти ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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скоро подохнеш трикратний крадій пенсій клоун зеленський!!!
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