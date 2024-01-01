На Волині мобілізували священника УПЦ МП

На Волині мобілізували священника УПЦ МП
Священника Петра Чолака з Нововолинської громади мобілізували у Луцьку.

Як пише Перший козацький у фейсбуці, це сталося 25 жовтня, передає ВСН.

«Благочинного Нововолинського округу о. Петра Чолака було насильно мобілізовано в Луцьку.Священнослужителя УПЦ схопили представники ТЦК, посадили в бус та відвезли до третього відділу Володимир-Волинського РТЦК, де повідомили про мобілізацію», - йдеться у дописі.

За інформацією джерел, священник наразі перебуває на полігоні.

За словами адвоката юридичної фірми «Міллер» Андрія Новака, сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації. У мирний час священнослужителям надавалась відстрочка від призову на строкову військову службу (на час виконання обов’язків священника). Проте наразі ця норма не діє.

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Теги: Мобілізація, війна
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