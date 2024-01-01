На Волині мобілізували священника УПЦ МП

Петра Чолака з Нововолинської громади мобілізували у Луцьку.



Як пише Перший козацький у фейсбуці, це сталося 25 жовтня, передає



«Благочинного Нововолинського округу о. Петра Чолака було насильно мобілізовано в Луцьку.Священнослужителя УПЦ схопили представники ТЦК, посадили в бус та відвезли до третього відділу Володимир-Волинського РТЦК, де повідомили про мобілізацію», - йдеться у дописі.



За інформацією джерел, священник наразі перебуває на полігоні.



За словами адвоката юридичної фірми «Міллер» Андрія Новака, сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації. У мирний час священнослужителям надавалась відстрочка від призову на строкову військову службу (на час виконання обов’язків священника). Проте наразі ця норма не діє.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Священниказ Нововолинської громади мобілізували у Луцьку.Як пише Перший козацький у фейсбуці, це сталося 25 жовтня, передає ВСН «Благочинного Нововолинського округу о. Петра Чолака було насильно мобілізовано в Луцьку.Священнослужителя УПЦ схопили представники ТЦК, посадили в бус та відвезли до третього відділу Володимир-Волинського РТЦК, де повідомили про мобілізацію», - йдеться у дописі.За інформацією джерел, священник наразі перебуває на полігоні.За словами адвоката юридичної фірми «Міллер», сан священника не є підставою для уникнення від мобілізації. У мирний час священнослужителям надавалась відстрочка від призову на строкову військову службу (на час виконання обов’язків священника). Проте наразі ця норма не діє.

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