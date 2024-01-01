Повернення до графіків відключень світла: в «Укренерго» зробили заяву

В Україні наразі немає підстав для відключень електроенергії для населення.Про це заявили в НЕК "Укренерго" у відповідь на поширення інформації у ЗМІ про ймовірне застосування вже з наступного тижня графіків погодинних відключень.У компанії зазначають, що очікуване зниження температури на початку тижня може збільшити рівень споживання енергії, але рішення про відключення можуть ухвалювати лише фахівці "Укренерго". Станом на зараз жодних прогнозів щодо таких заходів компанія не надавала."Підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає. Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) — може спрогнозувати лише НЕК "Укренерго", яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала", — йдеться у повідомленні.