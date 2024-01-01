Мороз, сильний вітер і мокрий сніг: до України йде сильне похолодання

Мороз, сильний вітер і мокрий сніг: до України йде сильне похолодання
У понеділок, 4 листопада, в Україні стане значно прохолодніше. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та мокрий сніг.

Про це йдеться у прогнозі "Укргідрометцентру", передає ТСН.

На сході та північному сході країни буде мокрий сніг та дощ. На решті території - невеликий дощ, а місцями ще й з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориві вітру 15-20 м/с. Штормове попередження не оголошено лише на Закарпатті.

Температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу. У північних областях нічна температура становитиме 0-5° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +4-9°. На півдні країни повітря прогріється до 8-13° тепла.

У столиці та Київській області у понеділок буде хмарно з проясненнями. Втім, буде невеликий дощ, місцями - з мокрим снігом. Пори вітру сягнуть 15-20 м/с.

На Київщині вночі синоптики прогнозують 0-5° тепла, а вдень - 4-9° тепла. У Києві вночі температура повітря становитиме +2-4°, а вдень - +5-7°.

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Теги: погода, прогноз
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