Мороз, сильний вітер і мокрий сніг: до України йде сильне похолодання





Про це йдеться у прогнозі "Укргідрометцентру", передає



На сході та північному сході країни буде мокрий сніг та дощ. На решті території - невеликий дощ, а місцями ще й з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориві вітру 15-20 м/с. Штормове попередження не оголошено лише на Закарпатті.



Температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу. У північних областях нічна температура становитиме 0-5° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +4-9°. На півдні країни повітря прогріється до 8-13° тепла.



У столиці та Київській області у понеділок буде хмарно з проясненнями. Втім, буде невеликий дощ, місцями - з мокрим снігом. Пори вітру сягнуть 15-20 м/с.



На Київщині вночі синоптики прогнозують 0-5° тепла, а вдень - 4-9° тепла. У Києві вночі температура повітря становитиме +2-4°, а вдень - +5-7°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 4 листопада, в Україні стане значно прохолодніше. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру та мокрий сніг.Про це йдеться у прогнозі "Укргідрометцентру", передає ТСН На сході та північному сході країни буде мокрий сніг та дощ. На решті території - невеликий дощ, а місцями ще й з мокрим снігом. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориві вітру 15-20 м/с. Штормове попередження не оголошено лише на Закарпатті.Температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу. У північних областях нічна температура становитиме 0-5° тепла. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів покажуть +4-9°. На півдні країни повітря прогріється до 8-13° тепла.У столиці та Київській області у понеділок буде хмарно з проясненнями. Втім, буде невеликий дощ, місцями - з мокрим снігом. Пори вітру сягнуть 15-20 м/с.На Київщині вночі синоптики прогнозують 0-5° тепла, а вдень - 4-9° тепла. У Києві вночі температура повітря становитиме +2-4°, а вдень - +5-7°.

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