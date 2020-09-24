В Україні суттєво зростуть комунальні тарифи: коли і наскільки





Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в в коментарі



Корольчук наголошує, що ще торік НКРЕКП намагалася підвищити тариф на воду. Тоді рішення скасували. Наразі здорожчання є дуже ймовірним, адже державному бюджеті утворилася значна діра.



"Щодо тепла, то в деяких областях поточний тариф сягає три-чотири тисячі гривень за гігакалорію. У середньому становить близько двох тисяч гривень. Якщо підвищення відбудеться, то буде одразу великим... Аналогічно і з водою. Якщо зараз тариф на холодну воду залишається в коридорі 30-80 гривень, то в разі підвищення його теж можна впевнено множити на два", - розповів Корольчук.



Він прогнозу, що тарифи зростуть ближче до кінця цього опалювального сезону, або ж - до літа. З його слів, підвищення може бути вдвічі. Адже за останні два роки істотно зросли ціни на матеріали, зарплати і паливо.



Окрім того, може зрости може і тариф на електроенергію. У 2025-2026 роках він може збільшитися до 5 гривень.



"Спочатку НКРЕКП розглядалося поетапне підвищення мінімум до чотирьох гривень за кіловат. Те підвищення, яке відбулося навесні, більше за прогнозоване. За планами підвищення тарифу для населення, які обговорювалися на 2025-2026 рік, розглядався коридор у п'ять гривень", - пояснює Корольчук.



Експерт вважає завищеним нинішній тариф на електроенергію в 4,32 грн. У разі підвищення до 5 гривень можлива сегментація, коли люди, які споживають великі обсяги електроенергії, платитимуть більше.



Корольчук вважає, що без підвищення тарифів Україні потрібно буде залучати міжнародну допомогу або державне субсидування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже за кілька місяців Україні можуть значно зрости тарифи на комунальні послуги. Зокрема, на опалювання і водопостачання.Про це розповів експерт Інституту енергетичних стратегійв в коментарі "Главреду" Корольчук наголошує, що ще торік НКРЕКП намагалася підвищити тариф на воду. Тоді рішення скасували. Наразі здорожчання є дуже ймовірним, адже державному бюджеті утворилася значна діра."Щодо тепла, то в деяких областях поточний тариф сягає три-чотири тисячі гривень за гігакалорію. У середньому становить близько двох тисяч гривень. Якщо підвищення відбудеться, то буде одразу великим... Аналогічно і з водою. Якщо зараз тариф на холодну воду залишається в коридорі 30-80 гривень, то в разі підвищення його теж можна впевнено множити на два", - розповів Корольчук.Він прогнозу, що тарифи зростуть ближче до кінця цього опалювального сезону, або ж - до літа. З його слів, підвищення може бути вдвічі. Адже за останні два роки істотно зросли ціни на матеріали, зарплати і паливо.Окрім того, може зрости може і тариф на електроенергію. У 2025-2026 роках він може збільшитися до 5 гривень."Спочатку НКРЕКП розглядалося поетапне підвищення мінімум до чотирьох гривень за кіловат. Те підвищення, яке відбулося навесні, більше за прогнозоване. За планами підвищення тарифу для населення, які обговорювалися на 2025-2026 рік, розглядався коридор у п'ять гривень", - пояснює Корольчук.Експерт вважає завищеним нинішній тариф на електроенергію в 4,32 грн. У разі підвищення до 5 гривень можлива сегментація, коли люди, які споживають великі обсяги електроенергії, платитимуть більше.Корольчук вважає, що без підвищення тарифів Україні потрібно буде залучати міжнародну допомогу або державне субсидування.

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