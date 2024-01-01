4 листопада на Волині: гортаючи календар

4 листопада на Волині: гортаючи календар
4 листопада день народження відзначає отаман «Козацького Стрілецького Братства» Володимир Перчук (на фото).

Також особисте свято сьогодні у керівника організації «Центр розвитку дитини» Людмили Вознюк.

4 листопада - за православним календарем - святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського.

В Україні сьогодні відзначають День залізничника.

Вітаємо усіх, хто сьогоднішній день має право називати власним святом. Зичимо вам удач, достатку і життєвого комфорту.

Цього дня у 1942 році фашисти розстріляли жителів села Клубочин Ківерцівського району, яке розташоване поблизу Цумані. Каральна акція нацистів була відповіддю на діяльність партизанського підпілля у селі. Тут розстріляли 137 жителів, в тому числі жінок і дітей. Село спалили.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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