Помер захисник з Колківської громади Микола Аршулік

Микола Аршулік.



Про це інформує Колківська громада у Фейсбуці.



3 листопада 2024 року помер мешканець села Грузятин, Микола Євгенович Аршулік, 30 квітня 1977 р.н.





«У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», – йдеться в дописі.



Чин похорону відбудеться завтра, 4 листопада, у селі Грузятин.



Прощання з Героєм розпочнеться о 12:00 біля домівки захисника України.



Далі похоронна процесія рухатиметься до місцевого храму, де відбудеться похоронна молебень за захисником. Поховають Миколу на місцевому кладовищі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер мешканець села Грузятин Колківської громадиПро це інформує Колківська громада у Фейсбуці.3 листопада 2024 року помер мешканець села Грузятин, Микола Євгенович Аршулік, 30 квітня 1977 р.н.«У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», – йдеться в дописі.Чин похорону відбудеться завтра, 4 листопада, у селі Грузятин.Прощання з Героєм розпочнеться о 12:00 біля домівки захисника України.Далі похоронна процесія рухатиметься до місцевого храму, де відбудеться похоронна молебень за захисником. Поховають Миколу на місцевому кладовищі.

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