Помер захисник з Колківської громади Микола Аршулік

Помер захисник з Колківської громади Микола Аршулік
На війні помер мешканець села Грузятин Колківської громади Микола Аршулік.

Про це інформує Колківська громада у Фейсбуці.

3 листопада 2024 року помер мешканець села Грузятин, Микола Євгенович Аршулік, 30 квітня 1977 р.н.

Помер захисник з Колківської громади Микола Аршулік

«У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять українського воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях», – йдеться в дописі.

Чин похорону відбудеться завтра, 4 листопада, у селі Грузятин.

Прощання з Героєм розпочнеться о 12:00 біля домівки захисника України.

Далі похоронна процесія рухатиметься до місцевого храму, де відбудеться похоронна молебень за захисником. Поховають Миколу на місцевому кладовищі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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