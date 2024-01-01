В одного куля застрягла в голові, інший напився хімії: сьогодні на Волині двоє чоловіків намагалися скоїти самогубство
Сьогодні, 21:15
Протягом неділі, 3 листопада, двоє чоловіків на Волині намагалися вчинити самогубство.
Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.
Перший інцидент стався у селі Озерці, що на Горохівщині. 36-річний чоловік з пневматичної зброї вистрілив собі у голову. Чоловіка госпіталізували у лікарню, куля застрягла у нього в голові.
Крім того, сьогодні у Луцьку 26-річний чоловік намагався покінчити з життям, випивши рідину для прочищення труб.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що медики швидкої виїжджали на місце події. Постраждалого чоловіка з діагнозом хімічний опік ротової порожнини і шлунково-кишковою кровотечею госпіталізували у міську лікарню.
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Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.
Перший інцидент стався у селі Озерці, що на Горохівщині. 36-річний чоловік з пневматичної зброї вистрілив собі у голову. Чоловіка госпіталізували у лікарню, куля застрягла у нього в голові.
Крім того, сьогодні у Луцьку 26-річний чоловік намагався покінчити з життям, випивши рідину для прочищення труб.
У Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що медики швидкої виїжджали на місце події. Постраждалого чоловіка з діагнозом хімічний опік ротової порожнини і шлунково-кишковою кровотечею госпіталізували у міську лікарню.
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