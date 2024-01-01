Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність.Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0- 5° тепла, вдень 4-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.
Волинська область
Мінлива хмарність.Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0- 5° тепла, вдень 4-9° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада
Сьогодні, 20:00
Опалювальний сезон із боргами: скільки лучани винні за тепло
Сьогодні, 19:17
Інститут журналістики КНУ пошкоджений уламками БПЛА
Сьогодні, 16:01