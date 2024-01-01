Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 4 листопада



Луцьк



Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.



Волинська область



Мінлива хмарність.Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0- 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8° тепла.Мінлива хмарність.Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с., пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0- 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

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