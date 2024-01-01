У Курській області загинув Герой з Волині, бойовий медик Максим Хацер
Сьогодні, 18:26
На війні з російськими окупантами загинув ковельчанин, бойовий медик першої штурмової роти Максим Хацер.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Життя молодшого сержанта обірвалось 28 жовтня, під час виконання бойового завдання поблизу села Новоіванівка Курської області.
Попрощаємось з воїном завтра, 4 листопада, у такому порядку:
- 12.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста
- 13.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.
Поховають Максима Хацера на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"Життя молодшого сержанта обірвалось 28 жовтня, під час виконання бойового завдання поблизу села Новоіванівка Курської області.
Попрощаємось з воїном завтра, 4 листопада, у такому порядку:
- 12.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста
- 13.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.
Поховають Максима Хацера на Алеї почесних поховань міського кладовища.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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