У Курській області загинув Герой з Волині, бойовий медик Максим Хацер

Максим Хацер.



Про це Ігор Чайка.



"Життя молодшого сержанта обірвалось 28 жовтня, під час виконання бойового завдання поблизу села Новоіванівка Курської області.



Попрощаємось з воїном завтра, 4 листопада, у такому порядку:



- 12.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста



- 13.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.



Поховають Максима Хацера на Алеї почесних поховань міського кладовища.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув ковельчанин, бойовий медик першої штурмової ротиПро це повідомив міський голова Ковеля"Життя молодшого сержанта обірвалось 28 жовтня, під час виконання бойового завдання поблизу села Новоіванівка Курської області.Попрощаємось з воїном завтра, 4 листопада, у такому порядку:- 12.00 - служба в соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці, після завершення — хода до центру міста- 13.00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради)", - йдеться в повідомленні.Поховають Максима Хацера на Алеї почесних поховань міського кладовища.

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