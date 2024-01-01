Ігнат підтвердив, що військових Повітряних сил переводять у піхоту





Про це повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише



Напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла написала у своїх соцмережах: «“Шахеди” стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту».



У відповідь на це Ігнат підтвердив, що бійців все-таки переводять: «Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС, оті направлення. І звісно, це в певний спосіб впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!»



Водночас він наголосив, що депутатка зманіпулювала, оскільки дрони збивають всі Сили оборони, а не лише Повітряні сили. Окрім того, відсоток збиття «шахедів» не зменшився, тому слова Безуглої щодо цього військовий назвав «брехнею».



«Поясню ще раз — разом із “шахедами” вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, “з гівна і палок”, яке ми у зведеннях називаємо “БпЛА невстановленого типу”. Їх половина — вони маркуються як “локаційно втрачені”», — додав Ігнат.



Більше про атаки дронів



Загалом з початку 2024 року російські війська запустили по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.



Вересень став першим місяцем зі щоденними російськими атаками ударними дронами Shahed 131/136. Щодня російські війська запускали в середньому 44 дрони, а загалом за місяць — 1339.



А вже в жовтні кількість запущених «шахедів» сягнула більш ніж 2 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військових з частин Повітряних сил ЗСУ справді направляють в піхоту, але відсоток збиття російських безпілотників не зменшився.Про це повідомив начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ, пише Громадське Напередодні народна депутатка Мар’яна Безугла написала у своїх соцмережах: «“Шахеди” стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту».У відповідь на це Ігнат підтвердив, що бійців все-таки переводять: «Не від хороших часів… і багато, і це дуже болісно для ПС, оті направлення. І звісно, це в певний спосіб впливає на загальну картину. Але є відповідні рішення, маємо їх виконувати, і розумієте чому!»Водночас він наголосив, що депутатка зманіпулювала, оскільки дрони збивають всі Сили оборони, а не лише Повітряні сили. Окрім того, відсоток збиття «шахедів» не зменшився, тому слова Безуглої щодо цього військовий назвав «брехнею».«Поясню ще раз — разом із “шахедами” вже другий місяць поспіль летить іще дещо, зліплене, як то кажуть, “з гівна і палок”, яке ми у зведеннях називаємо “БпЛА невстановленого типу”. Їх половина — вони маркуються як “локаційно втрачені”», — додав Ігнат.Загалом з початку 2024 року російські війська запустили по території України 6987 ударних БпЛА. Переважно дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України.Вересень став першим місяцем зі щоденними російськими атаками ударними дронами Shahed 131/136. Щодня російські війська запускали в середньому 44 дрони, а загалом за місяць — 1339.А вже в жовтні кількість запущених «шахедів» сягнула більш ніж 2 тисяч.

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