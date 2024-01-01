У луцьких вишах зимові канікули триватимуть майже два місяці





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У ЛНТУ відпочинок студентів триватиме з 14 грудня до 4 лютого.



Це зробили, зокрема, щоб оптимізувати енерговитрати, каже перша проректорка Надія Ковальчук.



«Пам’ятаємо, яка була ситуація минулого року (з відключеннями світла, — mm), і була рекомендація МОН розглянути варіанти оптимізації освітнього процесу, тому ми вирішили завершити освітній процес трохи раніше. До 14 грудня маємо провести основну екзаменаційну сесію», — пояснила вона.



Зі слів посадовиці, щоб студенти не відставали від освітньої програми, навчання ущільнили. Якщо раніше у понеділок у них був вихідний, то тепер деякі понеділки у жовтні та листопаді — робочі, студенти відпрацьовують заняття, які мали б відбуватися у другій половині грудня.



А ось у Волинському національному університеті теоретичне навчання закінчиться 7 грудня, а з 8 по 23 грудня буде екзаменаційна сесія. Другий семестр розпочнеться 3 березня.



У лютому студенти проходитимуть виробничі практики, каже проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ Юрій Громик.



Причина та сама — економія енергоресурсів у зимовий період.



«Старт різдвяно-новорічних канікул починається з 24 грудня, які триватимуть орієнтовно до 20 січня. Наступним етапом на більшості факультетів та курсів університету у лютому плануються виробничі практики, які триватимуть 4-6 тижнів», — пояснив Юрій Громик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом січня і частини грудня або лютого у студентів луцьких вишів будуть канікули. Для цього ущільнили навчальні програми.Про це повідомляє misto.media У ЛНТУ відпочинок студентів триватиме з 14 грудня до 4 лютого.Це зробили, зокрема, щоб оптимізувати енерговитрати, каже перша проректорка«Пам’ятаємо, яка була ситуація минулого року (з відключеннями світла, — mm), і була рекомендація МОН розглянути варіанти оптимізації освітнього процесу, тому ми вирішили завершити освітній процес трохи раніше. До 14 грудня маємо провести основну екзаменаційну сесію», — пояснила вона.Зі слів посадовиці, щоб студенти не відставали від освітньої програми, навчання ущільнили. Якщо раніше у понеділок у них був вихідний, то тепер деякі понеділки у жовтні та листопаді — робочі, студенти відпрацьовують заняття, які мали б відбуватися у другій половині грудня.А ось у Волинському національному університеті теоретичне навчання закінчиться 7 грудня, а з 8 по 23 грудня буде екзаменаційна сесія. Другий семестр розпочнеться 3 березня.У лютому студенти проходитимуть виробничі практики, каже проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУПричина та сама — економія енергоресурсів у зимовий період.«Старт різдвяно-новорічних канікул починається з 24 грудня, які триватимуть орієнтовно до 20 січня. Наступним етапом на більшості факультетів та курсів університету у лютому плануються виробничі практики, які триватимуть 4-6 тижнів», — пояснив Юрій Громик.

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