У луцьких вишах зимові канікули триватимуть майже два місяці
Сьогодні, 15:07
Протягом січня і частини грудня або лютого у студентів луцьких вишів будуть канікули. Для цього ущільнили навчальні програми.
Про це повідомляє misto.media.
У ЛНТУ відпочинок студентів триватиме з 14 грудня до 4 лютого.
Це зробили, зокрема, щоб оптимізувати енерговитрати, каже перша проректорка Надія Ковальчук.
«Пам’ятаємо, яка була ситуація минулого року (з відключеннями світла, — mm), і була рекомендація МОН розглянути варіанти оптимізації освітнього процесу, тому ми вирішили завершити освітній процес трохи раніше. До 14 грудня маємо провести основну екзаменаційну сесію», — пояснила вона.
Зі слів посадовиці, щоб студенти не відставали від освітньої програми, навчання ущільнили. Якщо раніше у понеділок у них був вихідний, то тепер деякі понеділки у жовтні та листопаді — робочі, студенти відпрацьовують заняття, які мали б відбуватися у другій половині грудня.
А ось у Волинському національному університеті теоретичне навчання закінчиться 7 грудня, а з 8 по 23 грудня буде екзаменаційна сесія. Другий семестр розпочнеться 3 березня.
У лютому студенти проходитимуть виробничі практики, каже проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ Юрій Громик.
Причина та сама — економія енергоресурсів у зимовий період.
«Старт різдвяно-новорічних канікул починається з 24 грудня, які триватимуть орієнтовно до 20 січня. Наступним етапом на більшості факультетів та курсів університету у лютому плануються виробничі практики, які триватимуть 4-6 тижнів», — пояснив Юрій Громик.
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Про це повідомляє misto.media.
У ЛНТУ відпочинок студентів триватиме з 14 грудня до 4 лютого.
Це зробили, зокрема, щоб оптимізувати енерговитрати, каже перша проректорка Надія Ковальчук.
«Пам’ятаємо, яка була ситуація минулого року (з відключеннями світла, — mm), і була рекомендація МОН розглянути варіанти оптимізації освітнього процесу, тому ми вирішили завершити освітній процес трохи раніше. До 14 грудня маємо провести основну екзаменаційну сесію», — пояснила вона.
Зі слів посадовиці, щоб студенти не відставали від освітньої програми, навчання ущільнили. Якщо раніше у понеділок у них був вихідний, то тепер деякі понеділки у жовтні та листопаді — робочі, студенти відпрацьовують заняття, які мали б відбуватися у другій половині грудня.
А ось у Волинському національному університеті теоретичне навчання закінчиться 7 грудня, а з 8 по 23 грудня буде екзаменаційна сесія. Другий семестр розпочнеться 3 березня.
У лютому студенти проходитимуть виробничі практики, каже проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ Юрій Громик.
Причина та сама — економія енергоресурсів у зимовий період.
«Старт різдвяно-новорічних канікул починається з 24 грудня, які триватимуть орієнтовно до 20 січня. Наступним етапом на більшості факультетів та курсів університету у лютому плануються виробничі практики, які триватимуть 4-6 тижнів», — пояснив Юрій Громик.
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