Пожежі на Волині: спалахнули дві господарські споруди та житловий будинок

Протягом минулої доби рятувальники Волині ліквідували 7 пожеж.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.2 листопада о 11:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі с.Вілиця Шацької громади горить господарська споруда. На місце події прибули рятувальники 11-ї ДПРЧ з селища Шацьк та працівники МПО с. Прип'ять. Надзвичайники за допомогою трьох водяних стволів о 13:39 ліквідували займання. Імовірно пожежа трапилась через необережне поводження з вогнем власником.О 15:41 черговий підрозділ 13 ДПРЧ селища Маневичі загасили пожежу господарської споруди в селі Комарове Маневицької громади. Причина події – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.Вогнеборці 1 та 25 ДПРЧ міста Луцька о 19:24 за допомогою двох водяних стволів ліквідували пожежу житлового будинку в селі Струмівка Підгайцівської громади. Повідомлення про загорання надійшло о 18:12. Травмованих під час пожежі та її ліквідації немає. Імовірно до загорання будівлі призвело недолік конструкцій нагрівальних печей та димарів.