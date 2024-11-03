Deep State: ворог окупував Курахівку і Шахтарське

Deep State: ворог окупував Курахівку і Шахтарське
Російська армія окупувала село Курахівка Покровського району та село Шахтарське Волноваського району Донецької області.

Про це повідомили аналітики Deep State, пише LB.ua.

Ворог також просунувся біля Максимільянівки (Покровський район), Вербового (Пологівський район Запорізької області), Новоселідівки (Покровський район), у Вовченці (Покровський район) та Максимівці (Волноваський район).

Окрім того, противник відновив положення біля Шептухівки в Кореневському районі Курської області РФ.

Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.

Як повідомили у Генштабі, минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку.

Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.

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Теги: Росія, Україна, війна
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