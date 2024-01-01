На Волині горіла ферма





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



2 листопада ввечері в селі Біличі Литовезької територіальної громади Володимирського району сталася пожежа на тваринницькій фермі. О 19:20 до місця події прибули підрозділи 18-ї, 5-ї та 7-ї державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону, а також місцева пожежна команда села Бубнів.



На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений корівник розміром 20х70 метрів. Пожежа частково перекинулася на свинарник, проте корів та свиней встигли вчасно евакуювати.



О 20:12 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:15 – ліквідувати.



Попередньою причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Володимирщині рятувальники ліквідували пожежу на фермі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.2 листопада ввечері в селі Біличі Литовезької територіальної громади Володимирського району сталася пожежа на тваринницькій фермі. О 19:20 до місця події прибули підрозділи 18-ї, 5-ї та 7-ї державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону, а також місцева пожежна команда села Бубнів.На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений корівник розміром 20х70 метрів. Пожежа частково перекинулася на свинарник, проте корів та свиней встигли вчасно евакуювати.О 20:12 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:15 – ліквідувати.Попередньою причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

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