На Волині горіла ферма

На Волині горіла ферма
На Володимирщині рятувальники ліквідували пожежу на фермі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

2 листопада ввечері в селі Біличі Литовезької територіальної громади Володимирського району сталася пожежа на тваринницькій фермі. О 19:20 до місця події прибули підрозділи 18-ї, 5-ї та 7-ї державних пожежно-рятувальних частин 3-го державного пожежно-рятувального загону, а також місцева пожежна команда села Бубнів.

На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений корівник розміром 20х70 метрів. Пожежа частково перекинулася на свинарник, проте корів та свиней встигли вчасно евакуювати.

О 20:12 пожежу вдалося локалізувати, а о 22:15 – ліквідувати.

Попередньою причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
На Волині горіла ферма
На Волині горіла ферма

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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