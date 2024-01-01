Уночі росія атакувала Україну 96 ударними дронами
Сьогодні, 10:30
У ніч проти 3 листопада російські війська атакували України керованою авіаційною ракетою Х-59/69, 96 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракету ворог запустив із повітряного простору Курської області, а безпілотники — із Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 66 «шахедів» у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Ще 27 безпілотників локаційно втрачені, а один дрон полетів у Білорусь. У повітряному просторі України залишаються 2 безпілотники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Так, ракету ворог запустив із повітряного простору Курської області, а безпілотники — із Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 66 «шахедів» у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Ще 27 безпілотників локаційно втрачені, а один дрон полетів у Білорусь. У повітряному просторі України залишаються 2 безпілотники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Уночі росія атакувала Україну 96 ударними дронами
Сьогодні, 10:30
Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу
Сьогодні, 06:03