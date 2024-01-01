Уночі росія атакувала Україну 96 ударними дронами

Уночі росія атакувала Україну 96 ударними дронами
У ніч проти 3 листопада російські війська атакували України керованою авіаційною ракетою Х-59/69, 96 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Протиповітряна оборона знищила 67 повітряних цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, ракету ворог запустив із повітряного простору Курської області, а безпілотники — із Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 66 «шахедів» у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Ще 27 безпілотників локаційно втрачені, а один дрон полетів у Білорусь. У повітряному просторі України залишаються 2 безпілотники.

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Теги: Росія, Україна, війна
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