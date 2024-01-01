На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 23 штурми росіян, ‒ Генштаб

Розпочалась 984-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 173 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підроздлів та населених пунктах один ракетний та 69 авіаударів, зокрема, задіяв одну ракету та скинув 114 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 112 ‒ із реактивних систем залпового вогню.За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один артилерійський засіб на вогневій позиції та два склади боєприпасів загарбників.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Загризового, Петропавлівки, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової.На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Тернів, Ямполівки, Торського та у Серебрянському лісі.На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив сім наступальних дій в районах Івано-Дар’ївки та Виїмки.На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Предтечиного.На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив вісім атак неподалік Торецька та Щербинівки. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.За підтримки авіації на Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.На Времівському напрямку противник здійснив 12 штурмів наших позицій в районі Трудового та Максимівки.Активно залучаючи авіацію, ворог атакував у районі Новоандріївки, Роботиного та Малої Токмачки на Оріхівському напрямку.На Придніпровському напрямку наші війська відбили три атаки противника у районах Козачих Лагерів, Дніпрян та острова Козацький, противник успіху не мав.