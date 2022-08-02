Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу

Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу
Уродженець Ківерцівщини отримав 17 тисяч гривень штрафу, бо зрізав у лісі чотири сосни.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався близько обіду 12 вересня 2024 року в Цуманському лісництві. Петро К. без спецдозволу бензопилою зрізав чотири дерева. Він покрижував стовбури на 24 колоди, погрузив на причіп трактора і перевіз додому.

Своїми протиправними діями чоловік спричинив шкоду філії «Ківерцівське лісове господарство» на майже 55 тисяч гривень.

Обвинувачений свою вину повністю визнав і підтвердив обставини справи. У вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати. Відомо, що він вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, офіційно не працює.

Представник потерпілого повідомив, що чоловік відшкодував збитки лісгоспу, а щодо міри покарання покладався на розсуд суду. Претензій матеріального характеру до останнього не було.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 246 КК України, тобто як незаконні порубка, перевезення і зберігання лісу.

Суд визнав Петра К. винним та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу. Також він заплатить три тисячі за проведення судової експертизи.

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Теги: волинянин, дерева, суд
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