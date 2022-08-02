Зрізав у лісі чотири сосни: волинянин отримав кримінальну справу





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, пишуть



Інцидент стався близько обіду 12 вересня 2024 року в Цуманському лісництві. Петро К. без спецдозволу бензопилою зрізав чотири дерева. Він покрижував стовбури на 24 колоди, погрузив на причіп трактора і перевіз додому.



Своїми протиправними діями чоловік спричинив шкоду філії «Ківерцівське лісове господарство» на майже 55 тисяч гривень.



Обвинувачений свою вину повністю визнав і підтвердив обставини справи. У вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати. Відомо, що він вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, офіційно не працює.



Представник потерпілого повідомив, що чоловік відшкодував збитки лісгоспу, а щодо міри покарання покладався на розсуд суду. Претензій матеріального характеру до останнього не було.



Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 246 КК України, тобто як незаконні порубка, перевезення і зберігання лісу.



Суд визнав Петра К. винним та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу. Також він заплатить три тисячі за проведення судової експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець Ківерцівщини отримав 17 тисяч гривень штрафу, бо зрізав у лісі чотири сосни.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався близько обіду 12 вересня 2024 року в Цуманському лісництві.. без спецдозволу бензопилою зрізав чотири дерева. Він покрижував стовбури на 24 колоди, погрузив на причіп трактора і перевіз додому.Своїми протиправними діями чоловік спричинив шкоду філії «Ківерцівське лісове господарство» на майже 55 тисяч гривень.Обвинувачений свою вину повністю визнав і підтвердив обставини справи. У вчиненому щиро розкаявся і просив суворо не карати. Відомо, що він вперше притягується до криміналу, характеризується позитивно, офіційно не працює.Представник потерпілого повідомив, що чоловік відшкодував збитки лісгоспу, а щодо міри покарання покладався на розсуд суду. Претензій матеріального характеру до останнього не було.Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 246 КК України, тобто як незаконні порубка, перевезення і зберігання лісу.Суд визнав Петра К. винним та призначив йому 17 тисяч гривень штрафу. Також він заплатить три тисячі за проведення судової експертизи.

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