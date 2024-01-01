В Україні з'явився перший Центр реінтеграції для звільнених військовополонених. Як допомагають бійцям?





Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише



Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, також там здійснюються реінтеграційні заходи й допомога в отриманні довідок та відновленні документів.



Міністр розповів, що цей медзаклад працює в центральному регіоні й уже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українським військовим після повернення з полону.



Наразі він розрахований на 100 місць із можливістю розширення до 200 й більше завдяки реабілітаційним ліжкам.



За словами Умєрова, від військовослужбовців і медперсоналу вже надійшли перші пропозиції та побажання. Їх врахує Департамент охорони здоров’я Міноборони, пообіцяв він.



«Це новий етап у нашій роботі, і ми вдосконалюємо його щодня у співпраці з Офісом президента, урядом та профільними відомствами. Наш обов’язок — подбати про тих, хто жертвує своїм здоров’ям та життям задля захисту України», — наголосив міністр.



Ставлення до українських військових у полоні



Колишній генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що в російському полоні фізичних і моральних тортур зазнають до 90% українських військовополонених.



Він також казав, що понад 2200 українських захисників визнали потерпілими у провадженнях щодо перебування в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема про катування електрострумом.



Моніторингова місія ООН також опитала 60 українських військовополонених, звільнених цієї зими. Більшість із них розповіли про катування в полоні. Більш ніж половина заявили, що проти них вчиняли сексуальне насильство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.Про це повідомив міністр оборони, пише Громадське Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, також там здійснюються реінтеграційні заходи й допомога в отриманні довідок та відновленні документів.Міністр розповів, що цей медзаклад працює в центральному регіоні й уже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українським військовим після повернення з полону.Наразі він розрахований на 100 місць із можливістю розширення до 200 й більше завдяки реабілітаційним ліжкам.За словами Умєрова, від військовослужбовців і медперсоналу вже надійшли перші пропозиції та побажання. Їх врахує Департамент охорони здоров’я Міноборони, пообіцяв він.«Це новий етап у нашій роботі, і ми вдосконалюємо його щодня у співпраці з Офісом президента, урядом та профільними відомствами. Наш обов’язок — подбати про тих, хто жертвує своїм здоров’ям та життям задля захисту України», — наголосив міністр.Колишній генеральний прокурорзаявляв, що в російському полоні фізичних і моральних тортур зазнають до 90% українських військовополонених.Він також казав, що понад 2200 українських захисників визнали потерпілими у провадженнях щодо перебування в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема про катування електрострумом.Моніторингова місія ООН також опитала 60 українських військовополонених, звільнених цієї зими. Більшість із них розповіли про катування в полоні. Більш ніж половина заявили, що проти них вчиняли сексуальне насильство.

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