В Україні з'явився перший Центр реінтеграції для звільнених військовополонених. Як допомагають бійцям?

В Україні з'явився перший Центр реінтеграції для звільнених військовополонених. Як допомагають бійцям?
Перший заклад охорони здоров’я у системі Міністерства оборони отримав статус Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, пише Громадське.

Центр реінтеграції — це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, також там здійснюються реінтеграційні заходи й допомога в отриманні довідок та відновленні документів.

Міністр розповів, що цей медзаклад працює в центральному регіоні й уже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу українським військовим після повернення з полону.

Наразі він розрахований на 100 місць із можливістю розширення до 200 й більше завдяки реабілітаційним ліжкам.

За словами Умєрова, від військовослужбовців і медперсоналу вже надійшли перші пропозиції та побажання. Їх врахує Департамент охорони здоров’я Міноборони, пообіцяв він.

«Це новий етап у нашій роботі, і ми вдосконалюємо його щодня у співпраці з Офісом президента, урядом та профільними відомствами. Наш обов’язок — подбати про тих, хто жертвує своїм здоров’ям та життям задля захисту України», — наголосив міністр.

Ставлення до українських військових у полоні

Колишній генеральний прокурор Андрій Костін заявляв, що в російському полоні фізичних і моральних тортур зазнають до 90% українських військовополонених.

Він також казав, що понад 2200 українських захисників визнали потерпілими у провадженнях щодо перебування в російському полоні. Понад 500 з них свідчили про застосування фізичного насильства під час допитів, зокрема про катування електрострумом.

Моніторингова місія ООН також опитала 60 українських військовополонених, звільнених цієї зими. Більшість із них розповіли про катування в полоні. Більш ніж половина заявили, що проти них вчиняли сексуальне насильство.

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Теги: Росія, Україна, війна
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