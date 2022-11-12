У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг

У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг
У неділю 3 листопада температура повітря в Україні знизиться, у низці регіонів очікуються нічні морози, у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, пише Українська правда.

У неділю в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

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Теги: морози, погода, сніг
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