У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг





Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, пише



У неділю в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.



На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.



Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю 3 листопада температура повітря в Україні знизиться, у низці регіонів очікуються нічні морози, у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, пише Українська правда У неділю в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.

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