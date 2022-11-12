У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг
02 листопад, 23:06
У неділю 3 листопада температура повітря в Україні знизиться, у низці регіонів очікуються нічні морози, у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, пише Українська правда.
У неділю в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, пише Українська правда.
У неділю в Україні без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні до 10°.
На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
3 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У ніч на неділю в низці регіонів очікуються морози та сніг
02 листопад, 23:06
На війні загинув Герой з Волині Андрій Хомич
02 листопад, 22:10
ЗСУ стримують один із найсильніших наступів росії від 2022 року, — Сирський
02 листопад, 21:07
У Ковелі попрощалися з двома Героями Олександром Подліпінським та Романом Рибчуком
02 листопад, 20:40