ЗСУ стримують один із найсильніших наступів росії від 2022 року, — Сирський





Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час розмови з делегацією Збройних сил Чехії, пише



За словами Сирського, на окремих напрямках зараз тривають активні бойові дії, що вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів.



Зазначимо, Bloomberg, посилаючись на аналіз мапи бойових дій від українського сервісу DeepState, писав, що минулий тиждень став для рф найуспішнішим за кількістю захопленої території за рік.



Видання публікувало інфографіку, на якій видно, що протягом останнього тижня росіяни захопили найбільшу площу, якщо порівняти з іншими тижнями року.



Двоє людей, наближених до офісу президента України Володимира Зеленського, сказали журналістам, що після виборів у США Київ можуть змусити погодитися на мир за несприятливих умов, а інакше він буде змушений вести війну без підтримки.



30 жовтня моніторингова група DeepState повідомила, що росіяни змогли окупувати Селидове. Водночас у Генштабі не підтверджували цієї інформації, заявивши, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили штурмові та наступальні дії агресора в бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.



Крім того, DeepState протягом жовтня повідомляв про стрімке просування росіян із півдня та півночі України.

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