Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 3 листопада.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 3 листопада
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.
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